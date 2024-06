Eddie Redmayne prozradil, jak získal Oscara za roli Stephena Hawkinga

Britský herec se do přípravy na roli slavného fyzika skutečně ponořil. Několik měsíců trénoval s choreografkou a pohybovou režisérkou Alexandrou Reynoldsovou, aby důvěryhodně ztvárnil vědce v různých fázích nemoci.

Redmayne ale tvrdí, že to bylo extrémní vyčerpání z úzkosti, co mu nakonec vyneslo Oscara a ne jeho herecký talent. Navzdory tréninku měl za jeho oscarovým výkonem před deseti lety stát nedostatek spánku způsobený nervozitou.

Eddie Redmayne přebírá v emocích Oscara za roli ve filmu Teorie všeho (22. února 2015).

„Pokaždé, když cítím úzkost před natáčením, je to hrozně intenzivní. V noci před natáčením byly čtyři hodiny ráno a já jsem ještě nespal. A to mě vyzvedávali v šest!“ vzpomínal.

„Ta únava byla ohromná. Na konci dne jsem musel natočit scénu úplného zhroucení a byl jsem tak unavený a vyčerpaný,“ popsal. „Takže když na to přišlo, režisér do mě šťouchnul a já se prostě sesypal... což mi asi hodně pomohlo a možná mi to vyneslo i Oscara,“ řekl.

Nejvyšší ocenění však přišlo od samotného Stephena Hawkinga. „Myslím, že mě Eddie ztvárnil velmi dobře. Občas jsem si myslel, že jsem to vážně já,“ řekl v jednom z rozhovorů slavný fyzik, který zemřel v březnu 2018 ve věku 76 let.