Bratr to odnesl, vzpomíná na emigraci v dětství Halka Jeřábek Třešňáková

Halka Třešňáková je dcerou spisovatele a muzikanta Vlasty Třešňáka, který podepsal Chartu 77 a byl potom v rámci akce Asanace donucen emigrovat, když byli Halka a její bratr Jakub malí.

„Když odjel táta, tak jsme ho mohli s bratrem s pomocí Červeného kříže navštívit. Máma s námi nemohla jet, takže ta jela jen do východního Berlína, dál ji nepustili, a my jeli sami vlakem a to jsme byli úplně maličcí. Táta nás v Malmö vyzvedl a byli jsme tam asi měsíc. To bylo poprvé, kdy jsem se dostala na západ a byla jsem úplně nadšená, jaké to tam je,“ vzpomíná Třešňáková.

Doma měla v patách státní bezpečnost, ale jako dítě si to moc nepřipouštěla. „Často za námi chodili nějací lidé a my věděli, že jsou to fízlové, kteří za námi jdou, ale já jsem to brala jako hru. Ale uvědomovala jsem si, že rodiče jsou stateční. Vnímala jsem, že nemáme takové pohodlí jako ostatní děti,“ říká herečka.

Její matka se později provdala za rabína Karola Sidona a s ním utekli do západního Německa. Bratr Jakub emigraci snášel špatně. Rodina dramaticky zchudla, neměla zázemí přátel disidentů jako v Praze, žila v izolaci a neznala jazyk. Jakub se na rozdíl od Halky odmítal německy učit. „Já jsem se hodně rychle začlenila. Chodila jsem na IGF, takovou velkou školu, která byla vstřícná vůči emigrantským dětem a byla tam spousta ras a náboženství,“ popisuje.

V 17 letech pak otěhotněla s Danielem Blatným a narodil se jí syn Alan. Po revoluci se vrátili do Československa. „Já jsem byla nadšená z té revoluce a měla jsem naději, že to bude dobré. Pak jsem se šla zaevidovat a pochopila jsem, že na těch úřadech jsou stejní lidé, jako tam byli, když jsme se stěhovali a že to nebude tak jednoduché,“ popisuje Třešňáková.

Rozpadl se jí vztah a zůstala svobodnou matkou v zemi, kde začínala od nuly. Studovala pohybové divadlo u Ctibora Turby a živila sebe i dítě v různých pracích jako modelka pro výtvarníky, restaurátorka fasád a barmanka.

Halka Třešňáková

Její bratr Jakub trpěl psychickými problémy, které se u něj rozvinuly do vážné nemoci. Byl dlouhodobě hospitalizován v psychiatrické léčebně, kde dostával silná psychofarmaka, což oslabovalo jeho imunitu. Nakonec podlehl obyčejné chřipce.

„Kuba byl ten, kdo to celé odnesl. Byl citlivý, slabý, nemocný. Já jsem se dokázala ubránit a bránila jsem i jeho. A jak mě ty věci posílily, tak jeho úplně zničily. Mám vnitřní výčitky, že jsem ty věci nepociťovala jako on,“ říká Třešnáková, která se pak provdala za herce Tomáše Jeřábka a ve 46 letech porodila svého druhého syna Tea.