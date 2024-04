Obdivuji, že si na nic nehraje, říká Radka Pavlovčinová o Ewě Farne

„A to tetování je takový můj symbol smíření se se změnami. Že všechno, co přichází, přijímám a nepovažuji za nic špatného,“ řekla herečka. Ne, že by byla tetováním posedlá, ale na těle má ještě jednu kresbu. Předloktí jí zdobí tato slova v angličtině: S myšlenkou na tebe tančím. „Připomíná mi lidi, které mám hodně ráda. Když si je vybavím, pak v mysli tančím.“

Pavlovčinová osm dlouhých let hrála s divadelním souborem Háta. Teď jezdí po koncertech s Ewou Farnou. Dělá jí sboristku. „Doprovázím ji společně s dalšími vokalistkami už dva roky a je to úžasná zkušenost. Už proto, že Ewa má kolem sebe snad nejlepší muzikanty, kteří v téhle zemi jsou. Bere si k sobě jenom top of the top, tak mě těší, že si vybrala i mě,“ říká Pavlovčinová.

Radka Pavlovčinová

„Navíc jsou všichni hodní lidé. A to je v tomhle průmyslu něco tak výjimečného... Ano, každý máme jiné cíle. Někdo chce být slavný, někdo hodně vydělávat... Pro mě je ale alfou omegou pracovat s lidmi, kteří jsou v klidu, žádní narcistní egomaniaci a svoji práci dělají pro umění. Já u toho prostě potřebuji hloubku. A to mám jak u Ewy, tak u Honzy Svěráka,“ vysvětluje.

Jan Svěrák jí totiž svěřil hlavní postavu ve své nové divadelní hře Dobré ráno s Findou. Radka v ní hraje stejnojmennou robotku. I se Svěrákem obráží různá města a v květnu se s inscenací představí v Praze.

S Ewou Farnou v dodávce se ovšem dostane i za hranice, do Polska. „Někdy v autě strávíme i osm hodin. A pořád si povídáme. Po koncertech si občas dáme pivečko, ale jinak jsme na hotelu a hrajeme deskové hry. Trávíme spolu hodně času, rozumíme si,“ popisuje putování po štacích a pro Ewu nenachází dost pozitivních slov. „Je fakt úžasná. Pracovitá, hodná, ale i tvrdá, což musí být, aby utáhla takový kolos. Ale stoprocentně autentická. Na nic si nehraje. Ona to prostě neumí. A to je tak uvolňující, protože v téhle branži je tolik fejkových lidí… Kdežto ona přijde a jakou náladu zrovna má, většinou dobrou, taková je. Furt v pohodě a sama sebou.“

Radka Pavlovčinová plánuje i vlastní sólovou dráhu, ale zatím na ni nemá čas. Stejně jako na duet, který se chystala natočit se svým bratrem Adamem Pavlovčinem, který vyhrál SuperStar. „Všichni se mě na to pořád ptají, už to cítím skoro jako tlak, ale zatím to nejde. Mám tolik práce, že jsem ráda, že vůbec stíhám nějaký osobní život,“ obhajuje se, i když vážnou známost momentálně nemá.