Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze Maria Topolčanská odstoupila ze své funkce. Oznámila to na jednání akademického senátu školy. Práce vysokoškolské pedagožky na AVU byla jedním z ústředních...

Napsal muzikál o bezdomovcích a od té doby je společně s kolegy z inscenace Branický zázrak podporuje. Teď draží na facebooku kraslice, které vlastnoručně pomalovali. Výtěžek poputuje do Střediska...

Svůj sen jsem utloukl o sklo. Teď chci dělat jen to, co mě baví, říká Jan Svěrák

Premium

Na poličce má asi metr sešitů, do nichž si už pět let zapisuje, co se mu v noci zdá. „Nechci ztratit kontakt se snovým světem,“ usmívá se režisér Jan Svěrák. Přestal točit filmy, otužuje se, cvičí...