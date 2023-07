Drogy hvězdy Obecné školy. Průšviháři Rosenheimovi hrozí deset let za mřížemi

Do povědomí televizních diváků se zapsal jako propadlík Rosenheim v Obecné škole Jana Svěráka, od té doby na sebe upozorňuje primárně svými drogovými přečiny. A protože v minulosti již strávil čas za mřížemi, vzali ho policisté po drogové razii do vazby. Podle TN.cz, která na událost upozornila, bývalému herci Marku Endalovi hrozí až deset let za mřížemi.