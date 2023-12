Český lev mi byl krásně, příjemně znárodněn, říká Petr Vachler

„Český lev mi byl krásně, příjemně znárodněn a já jsem za to strašně rád, protože bych jinak nedělal všechno to, co teď dělám,“ prohlásil Vachler, který v roce 1995 založil Českou filmovou a televizní akademii, v níž působil jako výkonný ředitel do června 2013, kdy rezignoval po několikaměsíčním sporu o finanční kompenzaci.

Režisér Jan Svěrák mu prý kdysi řekl, že má tu smůlu, že vybudoval prestižní národní cenu – a národní cenu jako jedinec nemůže vlastnit. Vachler nyní uznává, že mohlo předání proběhnout lépe, ale je rád, že díky tomu mohl natočit film Tajemství a smysl života.

„Dělal jsem ten film úplně pro všechny,“ vysvětluje. „Říkal jsem si, že objevím tajemství a smysl života, a začal jsem o tom někdy v roce 2009 přemýšlet, když jsem zjistil, že se svět skládá z vibrací a frekvencí. Pak jsem začal psát scénář a dávat ty věci dohromady a někdy v roce 2013 jsme začali točit a dokončili jsme to 2023,“ popisuje Vachler, který je přesvědčen, že žijeme v nádherně svobodné době, kdy si můžeme říkat, co chceme, a věřit, v co chceme, jako on třeba věří v existenci mimozemských civilizací.

„Existuje na to spousta dokumentů, dokonce i v Čechách, a jsou i natočené dokumenty, i když se to popírá,“ naznačuje tajnosnubně Petr Vachler. „A je už tolik svědků, že už je to nevyvratitelné,“ tvrdí muž, který do Show Jana Krause přišel bos.

„Devět let už chodím takhle naboso, i ve sněhu a v zimě,“ popisuje Petr Vachler své rozhodnutí vzdát se nadobro obuvi, které prý přišlo třicátý osmý den půstu, a dodává, že obzvláště v těchto dnech ho nohy opravdu zebou. „Musím říct, že když jdu někdy v zimě v horách, tak je to náročné, protože po dvou třech hodinách, když je minus deset nebo patnáct, tak začínají prsty na konci trošičku černat, takže už si na to dávám bacha,“ dodal.