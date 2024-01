Svůj sen jsem utloukl o sklo. Teď chci dělat jen to, co mě baví, říká Jan Svěrák

Na poličce má asi metr sešitů, do nichž si už pět let zapisuje, co se mu v noci zdá. „Nechci ztratit kontakt se snovým světem,“ usmívá se JAN SVĚRÁK (58). Přestal točit filmy, otužuje se, cvičí jógu, mluví k mouchám a kolem padesátky zjistil, že svět má i další rozměry, které dřív kvůli práci neviděl. Své nové objevy natáčel na mobil a pocity zapisoval. Nedávno vyšly i s jeho ilustracemi knižně pod názvem Světakrásy. „Původně jsem psal jen pro sebe, a ne pro cizí oči, pro něž bych se snažil něco přizdobit či vysvětlit, o to je knížka otevřenější a upřímnější,“ říká režisér. | foto: Anna Boháčová, MAFRA