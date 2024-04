Je to finále, jedeme nadoraz, tvrdí útočník třineckých hokejistů Hrehorčák

Jak se třinečtí hokejisté na sedmý zápas nastaví? „Už ho budeme hrát letos potřetí, takže jako vždycky...“ odpověděl Patrik Hrehorčák.

A to je jak? „To nebudeme prozrazovat,“ usmál se.

Každopádně Třinečtí mají smysl pro drama, jelikož je po Českých Budějovicích a Spartě Praha znovu čeká sedmé střetnutí. Baví je takové nerváky? „V první sérii ne, ve druhé a třetí už ano,“ uvedl Hrehorčák.

Sedmé utkání bude podle něj zřejmě rozhodovat to samé, co šesté. „To znamená hlava, zodpovědnost a možná i kdo dá první gól. Všechno může hrát svou roli.“

Útočník je přesvědčený, že první gól hodně pomůže. „To platí pro oba týmy. Ale fakt nevím, co bude v Pardubicích. Mají tam větší hřiště, hraje se tam úplně jinak. Uvidíme.“

První gól Třineckých v pátečním duelu vstřelil Martin Růžička, jenž se do sestavy vrátil v minulých dvou duelech po zdravotních problémech.

„Martin nám pomohl, bylo vidět, že jsme se nakopli. Ale ještě důležitější byl druhý gól po tak krátké době,“ zmínil trefu, o kterou se postaral sám svým důrazem, když skončil přímo v brance.

„Nějaký důraz tam ode mne v předchozím zápase chyběl a dneska jsem ho chtěl ukázat,“ řekl Hrehorčák. „Mohl to být poslední zápas sezony, tak jsem si říkal, že musím být důraznější. Šel jsem do toho naplno a padlo to tam.“

Svůj druhý gól přidal střelou do prázdné branky, když hosté odvolali brankáře.

„Rozhodla ale první třetina. I minule jsme ji měli dobrou, jenže jsme nedali góly a oni pak ano a vyhráli. Konečně jsme také dali nějaké dva slepené góly a tu třetinu vyhráli 2:0, což nám velice pomohlo. Pak už jsme se vedení svou hrou snažili udržet.“

Třinecké nepřibrzdilo ani to, že už v osmé minutě přišli o útočníka Andreje Nestrašila, jehož dohrál Adam Musil.

„Řekli jsme si, že hrajeme za každého zraněného hráče. Jsme jako jedna rodina, chceme si pomoct. Vypadne jeden, přijde druhý a zastoupí ho. Takhle to funguje,“ prohlásil Hrehorčák.

Třetí gól dal Petr Vrána v přesilovce, které Ocelářům zatím ve finále příliš nevycházely.

„Hodně věcí je potřeba zlepšit, i ty přesilovky, ale dneska jsme hráli výborně. Byli jsme nastaveni tak, že chceme jet zpátky do Pardubic, a jsem rád, že tomu tak bude,“ pochvaloval si Patrik Hrehorčák.

„Byli jsme dobře nastavení, cítil jsem od každého jednoho hráče, že chce uspět. A přenesli jsme to na led, což je nejdůležitější.“

A mají Oceláři pořád kde brát síly? „Je to finále. Nikomu není potřeba dodávat nějakou extra motivaci. Jedeme nadoraz.“