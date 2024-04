Pozor, kam šlapete. Motýli si v obchodním domě sedají na zem i návštěvníky

„Motýl je skutečnou suchozemskou perlou přírody. Vnáší do naší mysli klid a vnímání krásy. Myslím, že je to skutečně ozdravný balzám pro dnešní svět,“ říká provozovatel Papilonie Roman Štěpánek a upozorňuje, že motýli jsou na všech kontinentech světa vyjma Antarktidy. „My tu máme tropické, tedy nejkrásnější motýly. Ti nemají přirozený strach z lidí, proto jsou velmi kontaktní a interagují s návštěvníky.“

Ti proto musejí být velmi opatrní a dívat se, kam šlapou. „Motýl si prostě sedí na podlaze a ve svém klidu se nechá i zašlápnout,“ vysvětluje Štěpánek. Pokud návštěvník navíc voní ovocným parfémem nebo má barevné oblečení, motýl si sedne i na něj.

Celkem se v liberecké Papilonii nachází zhruba tisíc motýlů. „Každý týden kupujeme kukly. Vždycky ve středu přijde balíček, ve kterém je až pět set kukel, ze kterých se motýli líhnou,“ přibližuje provozovatel.

Ne všichni motýli však neustále poletují. K tomu mají pouze tři důvody. A to buď ze strachu, protože je někdo vyplaší, nebo mají hlad, a tak shánějí jídlo. A nebo se chtějí rozmnožit.

Klima jako v tropech

Život motýlů v přírodě trvá podle druhu od pěti dnů do pěti týdnů. „My tu máme ty druhy, které žijí dva až pět týdnů. Většinou se dožívají tak tří, čtyř týdnů. Pokud se motýl dožije pěti týdnů, znamená to, že se mu velmi dobře daří,“ zmiňuje Štěpánek.

Ideální klima pro motýly je od 25 stupňů výš. Když je chladněji, motýli přestanou létat. V Papilonii proto udržují teplotu 26 stupňů Celsia a vlhkost na 79 až 82 procentech.

A jak je to s denním světlem, které v Papilonii nenajdete? „Pokusili jsme se vytvořit prostředí, které může vzniknout kdekoliv za pomoci umělého osvětlení. Dlouho jsme to zkoumali, až jsme našli spektrum slunečního světla. Máme na to speciální ledky. A motýlům se daří, nepotřebují vyloženě sluneční světlo,“ upozorňuje provozovatel.

Všechna stadia motýlů tu však návštěvníci nespatří. „Máme tu vajíčka, která motýli kladou. Ta ale záměrně likvidujeme, protože kdyby se z nich vylíhly housenky, tak by nám sežraly všechny rostliny, které jsou mnohem dražší než kukly. Jedna housenka většího motýla sní celý banánovník. V budoucnu si tu jednu dvě housenky necháme, abychom je mohli návštěvníkům také ukázat.“

LDN pro motýly

Ne všechny kukly však vyplodí dokonalého motýla. „Deset až dvacet procent motýlů se nepovede. Je to normální, v přírodě se to děje. Když mají hodně poškozená křídla, tak nepřežijí. Máme tu pro ně takovou nádobu s ovocem, říkáme jí LDN (léčebna dlouhodobě nemocných, pozn. red.), kde dožijí, ale nemůžou létat,“ dodává Štěpánek s tím, že potravu samozřejmě dostávají i zdraví motýli.

„Dáváme jim nahnilý banán, ten mají nejraději. Čerstvý banán nejsou schopni vysát. Mají tu i citrusy a kalíšky s cukrovou vodou. Rozpouštíme cukr s vodou v poměru jedna ku osmi.“

Liberecký motýlí dům je v pořadí sedmou pobočkou sítě Papilonia v České republice. Další jsou například v Praze, Brně nebo Ostravě. Každá z expozic je přitom jiná. Ta liberecká láká nejen na nejkrásnější motýlí druhy na světě, ale také na záhadu letadla zříceného uprostřed džungle nebo na fotokoutek s čistým bílým pozadím.

Otevřeno má každý den od devíti hodin ráno do osmi hodin večer. Vstupné pro dospělého stojí 180 korun, pro dítě 120 korun. Rodinné vstupné pak vyjde na 450 korun.