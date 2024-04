Není střelec. Ví, co dělá. Zábranskému věří funkcionáři, fanoušci ale váhají

Mezi kritiky patří podnikatel Pavel Svoreň, který se chtěl sám stát šéfem předního brněnského klubu. „Zbrojovka je zase ve vakuu procesu vyjednávání převzetí klubu, ostatně jako poslední rok a půl. Samozřejmě nevím, v jaké přesně fázi je transakce a jak zní dohoda s Liborem Zábranským, ale pokud bych měl vycházet pouze z oficiálního oznámení, tak de facto jsou v tuto chvíli ve stejné fázi, v jaké jsme byli my v létě. Je nějaká dohoda, která je možná podepsaná v rámci termínů, a teď se vyjednává zbytek,“ vylíčil Svoreň pro web CzechCrunch.

Toho se už však dohoda netýká, neboť jen obdržel požadavek na vrácení minoritního podílu, jejž v průběhu dosavadních rokování nabyl.

„Nebyli jsme zapojeni do posledních jednání. Stáli jsme po boku Pavla Svoreně, který však byl také v poslední době na vedlejší koleji. S Liborem Zábranským coby novým majoritním akcionářem jsme se dosud nesetkali, o prodeji akcií jsme vůbec nevěděli a celou záležitost jsme se dozvěděli oficiálně z médií. Nyní tedy jako komora situaci teprve řešíme,“ poznamenal Čeněk Absolon, který jako ředitel Regionální hospodářské komory Brno zastupuje pětiprocentního akcionáře Zbrojovky.

Fotbalová veřejnost mezitím řeší, zda je Zábranský vůbec schopný dvě obrovské sportovní značky uživit a ukočírovat. „Má před sebou velký úkol provázat silné investory do obou odvětví, protože v případě budoucího postupu Zbrojovky do první ligy bude muset zajistit mnohem větší rozpočet, než mají oba kluby k dispozici nyní. Že do Zbrojovky vstoupí právě on, mě však nepřekvapuje. Vždyť Brno pamatuje časy, kdy se chodilo z hokeje na fotbal a obráceně. Myšlenka společné permanentky pro dvě organizace může být výborná,“ věří Zábranskému bývalý manažer Komety a dnes funkcionář fotbalové Mladé Boleslavi David Trunda.

Sám byl velice zvědavý, kdo povede fotbalové Brno, a právě jméno svého bývalého nadřízeného Zbrojovce přál.

„Kdybych přemýšlel nad tím, kdo by mohl z mé zkušenosti, a nikoliv úplně detailní znalosti prostředí pomoci Zbrojovce vrátit se na výsluní, tak mě napadají dvě jména. Jedno je Libor Zábranský, druhým jménem by byl brněnský podnikatel Igor Fait. I on by měl jistě svůj plán. Libor je ale obrovský profík, zkušený člověk a já věřím, že ví, kam má klub směřovat,“ míní Trunda.

Otázka dostatečné finanční síly je namístě. Na vedení hokejového i fotbalového týmu v elitních soutěžích je třeba nejméně čtvrt miliardy korun ročně. Zda má Libor Zábranský dostatek sponzorů a partnerů klubu, odpoví pouze čas.

Ve Zbrojovce měl mít hlavní slovo Pavel Svoreň, nakonec ale do klubu vstoupil Libor Zábranský.

„Zbrojovka nyní potřebovala zejména nějakým způsobem stabilizovat. To se mediálně či v diskusích na sociálních sítích líbit nemusí, ale já jsem přesvědčený o tom, že Zábranský přesně takovým stabilizačním prvkem je. Věřím, že tato akce spojí více lidí, protože sehnat 250 milionů sám, to by byl velice obtížný úkol. Brno výtlak takové sumy zcela jistě má, otázkou je, zda firmy budou ochotné do toho jít. Libor ale není úplný střelec. On si své kroky promyslel,“ přemítá nad finanční stránkou věci principál brněnského Volejbalu a Šelem manažer Martin Gerža.

Ač Svoreň s Absolonem vycházejí z bojů o Zbrojovku jako poražení, síla fanouškovství zvláště u patriota Absolona převažuje. „Na Zbrojovku nezanevřeme, figury v klubu jsou pomíjivé, Zbrojovka je ale věčná. Já na stadion budu dále chodit. Jen se z tribuny pro sponzory a partnery klubu vrátím na svá místa na tribuně K, kde sedávám už dlouhé roky. Může to znít pateticky, ale Zbrojovka zůstává v srdcích nás fanoušků navždy,“ říká ředitel komory.

Pozitivní závěr má také Trunda: „Fanoušci teď musí vnímat, že to není jen o A-týmu, ale také o rozvoji mládeže. Akademii má Kometa fantastickou, a kdyby se to povedlo podobně s fotbalem, tak má Brno obrovský potenciál.“