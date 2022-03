Oba máme rádi pochvalu a jsme ješitní, přiznávají Zdeněk a Jan Svěrákovi

Zdeňku, váš syn Honza před časem veřejně začal mluvit o tom, že je bez motivace točit dál filmy. Co vy na to?

Zdeněk: Je pravda, že on chuť do filmování neměl, ale já ano. Nabízel jsem mu proto pohádku pro děti, viď? (Jan hraně útrpně pozvedne obočí) Na té pohádce jsme společně i pracovali, ale postupně se to Honzovi nějak přestalo líbit. A myslím, že scénář k Betlémskému světlu podle mých povídek napsal proto, aby tu pohádku nemusel točit.

Jan: To si pamatuješ velmi dobře!

Kamarádky nejsou, ale Dana Kolářová ve filmech odříkává repliky mojí ženy: „Žehlils někdy?“