Byl táta jako Trautenberk? V něčem ano, vzpomíná David Prachař v Rozstřelu

„Táta tvrdil, že vnesl do té trošku zdegenerované herecké rodiny mojí maminky zdravý moravský akcent. To znamená, že ji oživil,“ komentuje David Prachař umělecké kořeny rodiny, které sahají mnohem dál než po narození Ilji Prachaře. Davidův dědeček z matčiny strany totiž dělal divadlo s Oldřichem Novým, maminčin dědeček byl zase ceněný herec Drahoš Želenský. A rodina byla spřízněná třeba i s Mařenkou Zieglerovou, známou operetní subretou a herečkou.

K povaze dokumentu, který režíroval Petr Slavík, Prachař říká: „Já se vždycky bráním sentimentům. Tyhle pořady někdy trpí tím, že se tam furt při vzpomínání vzdychá, jak byl ten a ten úžasný... Já si naopak myslím, že je dobré v těchto dokumentech zmínit i temné stránky člověka. Každý máme i svá negativa. Proto v dokumentu taky mluvím o tátovi, který si hodně věcí nechával pro sebe, nikdy je nesděloval, ale já jsem je na něm viděl. Některá citlivá tajemství si lidi prostě nesou v životě dál a do určité míry je dobré, když se zmíní.“

Vstup do strany byla chyba

Souvisí nějak bolavé momenty života Ilji Prachaře i s tehdejším režimem? „To je právě taky bolavé téma, o kterém jsem se v dokumentu zmiňoval. Otec po osmašedesátém vystoupil ze strany a potom v osmdesátém třetím roce se tam zase vrátil, což byla podle mě chyba. Neměl to dělat. Dokonce si pamatuju, jak jsem mu tenkrát říkal, že bylo lepší, kdyby to nedělal,“ vzpomíná.

Okolnosti tatínkova rozhodnutí se podle Davida Prachaře vázaly k ocenění „zasloužilý umělec“, pro jehož udělení KSČ brala v potaz, zdali jsou navrhovaní ocenění členy strany. „Takže možná to sehrálo nějakou roli, protože jiný pádnější důvod nevidím. Otec byl celkem realista. Věděl, že ten systém stojí za pendrek, dokonce jezdil za Vlastou Chramostovou, takže nebyl úplně mimo. Věděl, o co jde. Bavili jsme se o tom, ale už byl taky nějak unavený a v určitém věku už asi člověk může toužit po nějakém ocenění... Ale je to jako Mefisto. Ten čert, co vám nabízí všechny tyhle věci... A je jedno, jestli je to ideologie, nebo jsou to peníze. Každý umělec je celý život pořád v ohrožení. Hledá tu hranici a vyvažuje,“ přemítá herec.

Řeč přišla i na oblíbené Krkonošské pohádky. Téma, které Ilja Prachař neměl příliš v lásce. Nálepka „toho Trautenberka“ mu zůstala až do smrti. Sám David Prachař na tomto večerníčku nevyrostl, v době premiéry už mu bylo patnáct let, svým dětem ji však pouštěl. „Táta trochu byl jako Trautenberk, jak v něm byly ty sedlácké kořeny. Matka je naopak hodně rozdavačná, takže když přišla návštěva a máma zavařila třeba okurky, tak je vždycky rozjařeně darovala a na tátovi bylo vidět, že není úplně šťastný, že ty okurky máma někomu věnuje, když s tím měla tolik práce,“ vypráví s úsměvem David Prachař.

