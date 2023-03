Zakladatel spolku Milion chvilek Mikuláš Minář oslaví třicetiny

Třicet let oslaví Mikuláš Minář, zakladatel spolku Milion chvilek pro demokracii, který vedl do září 2020. Později usiloval o vznik politického hnutí Lidé PRO. Britský deník The Times zařadil Mináře mezi 20 vycházejících hvězd roku 2020, které stojí za to sledovat.

Vodňanský rodák Minář býval skautským vedoucím a lektorem prevence proti šikaně na školách. Studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze filosofii-bohemistiku a na Evangelické teologické fakultě téže univerzity evangelickou teologii. Kvůli občanské angažovanosti studium podle dřívějších zpráv přerušil.

Po sněmovních volbách na podzim 2017, které vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše, založil Minář spolek Milion chvilek, financovaný ze soukromých darů, a stal se jeho předsedou. Šéfa hnutí ANO a pozdějšího premiéra Andreje Babiše spolek tehdy vyzval k tomu, aby plnil předvolební sliby občanům, zejména že bude podporovat a rozvíjet demokracii v ČR.

Protože podle spolku své sliby nemyslel vážně, přišli jeho členové v únoru 2018, 70 let od komunistického puče, s kampaní Milion chvilek pro demokracii a začali sbírat podpisy od lidí, kteří chtěli, aby Babiš odstoupil z čela vlády.

Kampaň spolku spojená s výzvou Chvilka pro rezignaci, která požadovala Babišovo odstoupení z premiérské funkce, trvala 1041 dní od 25. února 2018 do 11. listopadu 2021, a stála zejména na sběru podpisů peticí a na pořádání demonstrací. Mezi signatáři výzvy se objevilo mnoho známých osobností, například umělci Jan Svěrák či Jiří Suchý, dokumentaristka Olga Sommerová, vědci Jiří Grygar či Pavel Jungwirth, duchovní Václav Malý či sportovec Vavřinec Hradílek.

Akce spolku Milion Chvilek pro demokracii na podporu Ukrajiny. Václavské náměstí (4. března 2022)

Cílem kampaně bylo získat pro tuto výzvu za sto dní milion podpisů, čehož však dosaženo nebylo. Během roku 2019 Milion chvilek uspořádal řadu demonstrací, vyvrcholením byla dvě více než čtvrtmilionová shromáždění na Letné, v červnu a v listopadu. Minář byl hlavním organizátorem těchto demonstrací.

Počátkem října 2020 Minář uvedl, že chce s dalšími osobnostmi vytvořit projekt, jenž osloví voliče, které nynější opozice oslovit nedokáže. Z vedení Milionu chvilek odešel koncem září 2020, vystoupil z něj 5. října. Vedení předal Benjaminu Rollovi, který uvedl, že spolek je bytostně občanská iniciativa rostoucí zdola a jako taková nikdy nebude kandidovat ve volbách. Počátkem prosince 2020 založil Minář politické hnutí Lidé PRO.

V době jeho vzniku se k němu hlásili například bývalý ředitel protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka, náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), starostka Peček Alena Švejnohová nebo podnikatel Martin Hausenblas.

Mezi poradci hnutí byla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová či bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu a někdejší senátorka Eliška Wágnerová. Podporovateli hnutí byli i bývalý premiér a předseda Senátu Petr Pithart či pražská radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Vznik hnutí a kandidaturu do parlamentních voleb v roce 2021 Minář podmínil získáním půl milionu podpisů do voleb, nejméně však 100.000 do konce března. Ke konci března se hnutí podařilo získat téměř 40.000 podpisů. Z tohoto důvodu se Minář rozhodl činnost hnutí ukončit. Poté se v médiích diskutovalo o hospodaření hnutí, které na transparentním účtu shromáždilo 5,8 milionu korun a valnou většinu utratilo. Hnutí poté na svém facebooku zveřejnilo závěrečnou zprávu o své činnosti.

Mikuláš Minář je ženatý od roku 2017, hlásí se k evangelikální Církvi bratrské.