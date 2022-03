Kolja nevyšel, ale úspěch se dostavil. Kotek si plní sny ve filmu od Svěráků

Přemýšlel jste někdy v koupelně při pohledu do zrcadla o stárnutí?

Mluvíte teď konkrétně třeba o šedinách ve vlasech? Ale jo, o nějakých vím. I o šedivých vousech na bradě.

Co s vámi zjištění o prvním šedivém vlasu udělalo? Leckterého chlapa to vyděsí.

Mě to neděsí. Po zkušenosti, kdy mě nalíčili jako stárnoucího Františka Štěpána v Marii Terezii a já tak mohl spatřit, kam až rysy v obličeji s věkem můžou teoreticky dojít, mě nevyděsí nic. Obecně zevnějšek zas až tolik neprožívám. Co mi ale přijde zvláštní, zajímavé: Když se po letech vidím ve filmu, ve kterém jsem hrál jako kluk, jak výrazně se obličej celkově proměňuje.