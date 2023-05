Zdeněk Svěrák: Nejradši jsem na jevišti, tam přestane všechno bolet

Jaký to byl pocit, když jste zjistil, kdo vás do Síně slávy uvede?

Do poslední chvíle se to organizátorům podařilo utajit. Měl jsem přání sedět u stolu s Jaroslavem Uhlířem a jeho paní Helenkou. „Bude to tak, jak jste si přál, sem se posadí Uhlířovi, sem vy a dvě židle zůstanou volné,“ řekli mi. S tímhle vysvětlením jsem se spokojil. Teprve když moderátor řekl, že vítá prezidenta republiky, tak mi docvaklo, že to asi budu já, komu pan prezident předá cenu. Udělalo mi to velkou radost.

Teď je mým nejstarším kamarádem Miloň Čepelka. To je tak staré kamarádství jako kamarádství s mou ženou. Všichni tři jsme byli spolužáci z Vysoké školy pedagogické. Zdeněk Svěrák spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, herec, scénárista a textař