VIDEO: Branický zázrak. Jan Svěrák roztančí Tomáše Kluse i bezdomovce

Na novém scénáři začal režisér Jan Svěrák prý pracovat už před koronavirem. Z původně zamýšleného filmového muzikálu mu ale vytanula divadelní práce.

„Když jsem to psal, zjistil jsem, že se děj odehrává před domem hlavního hrdiny, před samoobsluhou a v lesíku u bezdomovců. A tři prostředí jsou na film hrozně málo,“ vysvětluje režisér, jak se stalo, že tak nečekaně vkročil do světa divadelního muzikálu.

Novinka Branický zázrak bude mít předpremiéru 2. května na Letní scéně Voděrádky, od 17. května se pak usídlí v pražském Divadle Na Fidlovačce.

„Ondřej Soukup mne varoval, ať to muzikálem nenazýváme, že je to takový polosmradlavý žánr, který má u nás špatné renomé. Ale to je jen proto, že jsme si ho nechali zkazit nepovedenými díly či automaty na peníze,“ přemýšlí Svěrák.

Na zde často přehlíženém žánru muzikálu přitom nevidí nic špatného. „Hudba a tanec dokážou v divákovi zasáhnout místa, která se sebechytřejším slovem zasáhnout nepodaří. Dotýkáte se niterních podstat duše,“ hájí jej.

Jeho Branický zázrak vypráví o životní krizi umělce Pavla Krajíčka žijícího v pražském Braníku. „Rozhodne se ji řešit a dostane se mezi bezdomovce, tedy na samotné dno. Z výšin své slávy se tak náhle setká s opačným pólem společnosti a tam najde odpovědi na to, co ho trápí,“ popisuje autor libreta a režisér.

Hudbu a texty vytvořil písničkář Tomáš Klus. „Složil celkem sedmnáct nových písní. Některé jsou komorní, milostné, jiné velká muzikálová čísla,“ popisuje Svěrák. Sám Klus si pochvaluje, že jde o jeho dosud nejlepší tvorbu. Patrně prý proto, že poprvé nepsal texty o sobě, jak ho upozornil Jan Lstibůrek z kapely. Písně údajně vznikaly ve spolupráci se Svěrákem, režisér písničkáři jeho náměty známkoval a ten je nadále piloval.

Svěráka na výsledném muzikálu baví, že rozvíjí současná témata. „Nakupující s košíky, policajti, bezdomovci. Tohle když roztančíte a rozezpíváte, uvidíte najednou absurditu dnešní doby. Například právě to nakupování bereme hrozně vážně. Když z toho ale uděláte písničku, uvědomíte si, jak je tenhle konzumní svět vlastně jednoduchý a komický,“ vysvětluje.

Krok do neznáma

Manželku Klusova hrdiny hraje Veronika Khek Kubařová. „Elen je po čerstvé plastické operaci nosu. S manželem jsou trochu v krizi, nevědí, kudy dál, a proto se uchyluje k takovým věcem,“ vysvětluje herečka, pro kterou je práce s čistě muzikálovým týmem trochu krokem do neznáma.

„Líbí se mi, jak je Branický zázrak netypický, asi tím, že ho dělá právě písničkář. I choreografie Tomáše Rychetského jsou hodně atypické. Celé je to posunuté do úplně jiného uměleckého jazyka a jsem moc zvědavá, jak to celé bude působit,“ těší se herečka uprostřed zkoušek. Za večer ji čekají celkem tři písně, vše duety.

„Pro mne je to, už z toho názvu, o zázraku,“ přemýšlí Kubařová o poselství Svěrákova muzikálu. „Já sama v zázraky věřím a myslím, že je v dnešní době, kdy je všichni tak trochu potřebujeme a přejeme si je, důležité nepřestat v ně věřit.“

Diváci se dále mohou těšit na Martina Dejdara, Šimona Bílinu, Dušana Kollára či Radku Pavlovčinovou. Hudbu zahraje živá kapela složená převážně z muzikantů okolo Tomáše Kluse.