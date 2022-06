Podívejte, inspektor Lestrade! Karlovarský festival den po dni

Po covidových omezeních minulých let slibuje 56. ročník karlovarského festivalu návrat k tradici, k níž patří také spontánní setkání se známými tvářemi i mimo hlavní hosty.

Fanoušek tak může třeba na promenádě minout Predraga Mikiho Manojloviče, kterého zná ze Sudu prachu a jenž kraluje soutěžnímu filmu Strýček nebo poobědvá vedle Eddieho Marsana, slavného inspektora Lestrada z Sherlocka Holmese, který přijede rovněž se soutěžním titulem Vesper.

Ctitelé třídílné série Dealer uvidí jejího hrdinu Zlatka Burice, který si zahrál i v Kursku, a znalci šlechtických rodů najdou po boku Karla Schwarzenberga jeho dceru Lilu, spoluautorku dokumentu Můj otec, kníže.

Návštěvníci prahnoucí po tajných tipech od domácích porotců mají situaci o to těžší, že na rozdíl od klání Proxima, kde v porotě zasedne hudební publicista Pavel Klusák, postrádá hlavní porota tentokrát tuzemské zastoupení.

„Nemáme na žádné židli napsáno povinně Česko, měli jsme sice v hledáčku dvě zdejší osobnosti, ale obě jsou provázané se soutěžními díly, takže by hrozil střet zájmů,“ vysvětlil programový ředitel Karel Och, že český porotce neznamená závazné každoroční pravidlo.

Kvóty na rovné zastoupení neexistují

Na rozdíl od zahraniční praxe se Vary neřídí ani doporučenými kvótami třeba ohledně zastoupení režisérek. „Nicméně až po uzavření výběru jsme zjistili, že z třiatřiceti projektů spadajících do obou soutěží a do sekce zvláštního uvedení jich hned jedenáct, tedy plnou třetinu, natočily právě ženy. Přitom jsme to předem neměli na mysli. Dokládá to postupnou revizí strategií ve všech článcích tvorby od filmových škol přes producentské instituce až po festivaly a distribuci, ovšem je to vývoj, který má své tempo,“ upozorňuje Och.

Na otázku, zda by sám na anonymním snímku poznal, že ho natočila žena, odpovídá: „Určitě ne. Což jen dokazuje mylnost teorií, které nazírají tvorbu přes gender.“ Totéž podle Ocha platí o festivalových pozváních pro hosty, kteří by mohli být na pomyslné černé listině kvůli soukromým postojům či skandálům.

„Některé takové kauzy jsou umělé, některé lokální, ale my se tím vůbec neřídíme ani nezabýváme,“ potvrdil Och, že Vary zůstávají nadále bez kvót i bez kádrování. Ostatně loni přivítaly ovacemi tehdy ostrakizovaného Johnnyho Deppa, který nedávno vyhrál soud s exmanželkou, jež herce nařkla z domácího násilí, a vrací se do Česka znovu, nyní jako muzikant.

Běžný návštěvník asi míru festivalové svobodomyslnosti nezkoumá, pro něj je podstatný program, který začne v pátek v půl deváté ráno první projekcí mexického sociálního dramatu Bedna. Pokračovat bude zajímavou novinkou, otevřením pavilonu přezdívaného šestá kolonáda, a vyvrcholí slavnostním zahájením s unikátním koncertem SymfoMIG, což je společný projekt skupiny MIG 21 s orchestrem a sborem pražského Národního divadla.

„Provést zahajovací koncert je pro naši chlapeckou, taneční, pěveckou a striptérskou skupinu z Prahy 5 Smíchova jednou z největších možných ctí. Se zapojením pěveckého sboru a členek baletu připravujeme dosud nejpočetnější uměleckou fúzi v historii naší skupiny. Nedá se tedy ani vyloučit, že někteří vystupující budou během produkce přepadávat z pódia. Pevně však věříme v mimořádný umělecký zážitek a slibujeme, že vystoupíme bez spodního prádla!“ vzkázal fanouškům frontman kapely MIG 21 Jiří Macháček.

V sobotu už se rozběhnou soutěže včetně Vesper s „inspektorem Lestradem“ či domácího příspěvku s Pavlou Tomicovou A pak přišla láska..., bude se však i vzpomínat. Slavnostního uvedení se dočká restaurovaná kopie kunderovského snímku Žert, projekce Silnice zase připomene památku nedávno zesnulé Evy Zaoralové, která u znovuzrození festivalového věhlasu stála s Jiřím Bartoškou, a právě Felliniho film pokládala za svou srdeční záležitost. Mimo kino se pak dá vyrazit na dostihy.

Nedělní nabídka zahrnuje dva národní milníky: jednak premiéru dokumentu PSH Nekonečný příběh, jehož hrdiny jsou tři rapeři spojení názvem Peneři strýčka Homeboye, jednak křest knihy herečky o herečce, jmenovitě publikace Terezy Brodské Moje máma Jana Brejchová.

V Domě ČT poběží večer záznamy nejúspěšnějších koncertů kapel z minulých ročníků a hračičkové se mohou podívat na závod dokládající, jak rychle dokáže jet miniautíčko poháněné 5G sítí.

V pondělí se už rozdají první ceny, konkrétně vítězům scenáristické soutěže Filmové nadace jak ve společném poli, tak v kategorii nových autorských talentů. Den poté dostane prostor na filmové půdě opět hudba, počínaje poctou skladateli Zdeňku Liškovi prostřednictvím snímku Ovoce stromů rajských jíme a konče představením muzikálu Jana Svěráka a Tomáše Kluse Branický zázrak.

Ve středu nastane čas připomenout si díky filmu Králova řeč jednoho z laureátů čestných festivalových trofejí, australského herce Geoffreyho Rushe, ale také posoudit novinku Miroslava Krobota Velká premiéra, jejíž děj vyladěný do hořkého smíchu se odehrává v oblastním divadle. Mimo plátno přijde taneční vystoupení vozíčkářů aneb Roztančíme bariéry!

Na vážnější strunu udeří čtvrteční programové tipy. Představí se dánský dokument Kuciak: Vražda novináře a také výjimka z mezinárodního bojkotu, totiž ruský film Kapitán Volkonogov uprchl, který se hrál už v Benátkách. Rozhodně však nezosobňuje putinovskou propagandu, právě naopak. Líčí éru stalinistických procesů včetně poprav, které vykonává i titulní důstojník, jenž se však obrátí proti systému a rozhodne se poprosit pozůstalé po obětech o odpuštění i s vědomím, jaké následky tím riskuje.

Odlehčení pak slibuje Modrá kostka, cena Innogy, již podle kuloárů letos dostane přísně utajená známá herečka, a koncert, na němž vystoupí Prague Jazz Swing Quartet. Třetí ročník Běhu výčepních, který je reminiscencí slavné scény z komedie Vrchní, prchni!, vzdá posmrtný hold Josefu Abrhámovi.

Z pátečního rozvrhu lze vybrat třeba drama Traffic – Nadvláda gangů, které osvěží v paměti výkon dalšího z oceněných hostů, rodáka z Portorika Benicia Del Tora, nebo Zapomenuté světlo s parádní rolí domácího nositele čestné pocty Bolka Polívky. Do světa příštích výtvarníků zavede český dokument Zkouška umění a Divadlo Na Tahu pozve na Havlovu Audienci.

Sobotu se závěrečným rozdílením vítězných cen v televizním přenosu pak završí několik koncertů na rozloučenou v čele s kapelou The Atavists.