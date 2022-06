Lázeňská legenda Evropy. Termální prameny v Budapešti léčí všechny neduhy

Může se hodit V Budapešti jsou v provozu i další lázně – Császár (Veli Bej), Palatinus, Dandár, Paskál, Csillaghegyi, Pesterzsébet, Római a Pünkösdfürdő. O víkendech jsou budapešťské lázně přeplněné, lepší je do nich zajít ve všední den, kdy mají méně návštěvníků. Pokud chcete navštívit lázně Széchenyi nebo Gellért, vypravte se tam hned po ránu. Užijete si více klidu a prostoru v bazénech. V lázních Széchenyi jsou populární letní noční koupelové večírky zvané sparties. Většinou se konají každou sobotu od půl desáté večer do druhé ranní a doprovází je laserová show, video instalace a hudba. Ve venkovních bazénech probíhá koupání celoročně, do Budapešti tak můžete vyrazit mimo hlavní turistickou sezonu. Do lázní si s sebou vezměte plavky, župan ručník a žabky.