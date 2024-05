Na co zírá mašinfíra: S Praotcem Čechem k Řípu a za mašinkami do Zlonic

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati 095 mezi Vraňany a Zlonicemi

Současná trať 09 z Vraňan do Zlonic se skládá ze tří historických tratí, které vznikly ještě za Rakouska-Uherska. Jako první byla vybudována v roce 1882 dráha ze Zlonic do Hospozína. Společnost Pražsko-duchcovská dráha totiž chtěla napojit cukrovary v kolem Zlonic na svoji páteřní trať Praha–Most.

O několik let později požádal starosta Roudnice nad Labem Erwin Špindler o koncesi na stavbu místní dráhy Hospozín–Straškov–Roudnice. Tato trať byla zprovozněna 2. listopadu 1900. Provoz rovnou na celé dráze mezi Roudnicí a Zlonicemi zajišťovaly státní dráhy (kkStB).

Železnice přinesla prosperitu nejen cukrovarům podél trati, ale také zemědělským podnikům. Zatímco v roce 1900 nákladní vlaky přepravily přes 11 tisíc cukrové řepy, o rok později to bylo už přes 53 tisíc tun.

Třetí tratí se stala v roce 1907 Místní dráha Libochovice–Jenšovice (dnes Vraňany). Tato lokálka tvořila spojnici dvou tratí Rakouské společnosti státní dráhy (StEG), Praha–Podmokly a Libochovice–Lovosice. Stejně jako dvě její kolegyně sloužila především pro dopravu cukrové řepy do tamních cukrovarů. Ale osobní vlaky také vozily lázeňské hosty do stanice Mšené-lázně.

Zajímavostí této tratě bylo, že na ní byl hned v roce 1907 nasazen i parní motorový vůz Komarek M124.001. Pro časté stížnosti cestujících na absenci WC na tří a půl hodinové cestě mezi Libochovicemi a Vraňany (Jenšovicemi) byl vůz po třech letech přesunut na dráhu Opočno–Dobruška.

Dostat se dnes vlakem z Vraňan do Zlonic je zhola nemožné. Mezi Vraňany a Straškovem jezdí vlaky Českých drah, úsek ze Straškova do Zlonic je ovšem už několik let bez provozu. V prosinci 2021 Středočeský kraj neobjednal osobní dopravu. Na trať se tak dostanou jen občasné odklonové vlaky, a to jak nákladní, tak osobní. Spěšný vlak Praotec Čech spolku Lokálka Group, který tudy do Zlonic jezdí každý rok ve druhé polovině května, je tak zřejmě jediný pravidelný spoj.

Trať z Vraňan do Zlonic si můžete projet zrychleně za čtyři minuty:

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Okolo Řípu cestička

Naši cestu Hurvínkem spolku Lokálka Group začínáme ve stanici Vraňany. Tady jsme už dvakrát s Mašinfírou byli. Jednou jsme tudy projížděli na cestě do Děčína, podruhé jsme s měřící drezínou vyráželi do nedalekého Lužce nad Vltavou (viz. rámeček výše).

Z Vraňan se můžete vydat do nedalekého Zooparku Zelčín nebo si prohlédnout takzvaný Laterální kanál, který ze starého toku Vltavy odvedl lodní dopravu. Přes něj vede i jediný zdvihací železniční most u nás. Pár kilometrů po proudu je pak vinařské město Mělník s přístupným podzemím, kostnicí nebo proslulým zámkem.

V Horních Beřkovicích vítali Hurvínka domorodci v typickém vozidle českého venkova.

V létě se mohou cílem vašeho výletu stát proslulé vraňanské jahodové plantáže se samosběrem. Pouhé čtyři kilometry od nádraží je pak zřícenina hradu Jevín. Hrad ze 13. století je už 400 let uváděn jako pustý. Dnes jsou z něj patrné především terénní pozůstatky. Zhruba stejně daleko je to z další zastávky, z Horních Beřkovic.

Za Beřkovicemi trať začíná pomalu stoupat, není divu, že tady měl Komarek problémy, za několika oblouky už můžeme spatřit Říp. Pokud byste vystoupili v zastávce Kostomlaty pod Řípem, vydejte se do nedalekého Bechlína (5 km přes pole), kde si můžete prohlédnout jedinečný Podřipský pohyblivý betlém z kukuřičného šustí. Nemusíte se bát, v Bechlíně mají otevřeno po celý rok.

Od Kostomlat už náš vlak provází Říp, koleje horu obkružují. Pokud se chcete vydat na její vrchol, nejlepší je vystoupit na zastávce Ctiněves. Odtud je to k rotundě svatého Jiří a svatého Vojtěcha jen dva a půl kilometru. Musíte ovšem počítat s tím, že převýšení červeně značené turistické trasy je 227 metrů.

Pro cestu na Říp ostatně můžete vystoupit z kterékoliv zastávky. Třeba z Mnetěše je to na vrchol 3,8 kilometru po modré značce. Po téže modré, ale opačným směrem, po chvíli dorazíte k History Parku Ledčice. Je to místo, kde se vaše děti zábavnou formou seznámí s archeologií. Naučí se odkrývat nálezy v terénu, pracovat s detektorem kovů a vyrobí si i pravěké nástroje.

Za zastávkou Mnetěš podjíždíme dálnici D8 a zprava se k naší trati připojují koleje od Roudnice nad Labem. Pár set metrů až do stanice Straškov vedou obě tratě po jedné koleji, aby se za straškovským nádražím zase rozpojily.

Lokomotiva 434.281 stojí ve stanici Straškov v čele smíšeného vlaku směr Vraňany. Vyfoceno 25. června 1968.

Za Straškovem začíná území nikoho, tedy trať bez pravidelné osobní dopravy. Občas tu projede Cyklohráček, občas odklonový nákladní vlak, ale jinak je tu pusto prázdno. Však také zastávky na dráze pomalu přestávají zastávky připomínat.

Projíždíme zastávkou Bříza, kde aspoň stojí staniční budova. Mezistaniční úsek mezi Břízou a Louckou si pro natáčení vybrali tvůrci filmu Amerikánka. Dokonce si u trati postavili vlastní zastávku i s peronem z polystyrenu. Kdybychom tuto stavbičku s hodinami srovnali se zastávkou typu antivandal, která zdobí českou železnici, filmařská čekárna by určitě zvítězila. To následující zastávka Loucká nedostala ani antivandala, místo pro výstup a nástup cestujících označuje jen cedule uprostřed pole.

Před zastávkou Loucká postavili tvůrci snímku Amerikánka fiktivní železniční zastávku z polystyrenu.

Z Černuce byste se mohli vydat do nedalekých Velvar (4,5 kilometrů po neznačených cestách). V tomto historickém městě proslulém středověkým dovozem vajec natvrdo do Prahy najdete mnohá turistická lákadla, například Městské muzeum nebo Muzeum technických hraček.

Za zastávkou Kmetiněves si můžete prohlédnout část vlečky do bývalého cukrovaru, kvůli kterému vlastně trať ze Zlonic vznikla. Zastávka Kmetiněves se totiž původně jmenovala Hospozín.

Hurvínek spolku Lokálka Group projíždí zastávkami Tmáň a Zlonice zastávka, zleva přicházejí koleje od Slaného. A je tu konečná, Praotec Čech dojel do svého cíle, do stanice Zlonice. Zdejší výtopna už léta chátrá, o budovu poslední dochované vodárny Pražsko-duchcovské dráhy dnes vedou boj památkáři se Správou železnic.

Městys Zlonice je ospalé provinční městečko. Jediné turistické lákadlo v jeho centru je snad jen Památník Antonína Dvořáka. Je ovšem otevřen pouze v pátek odpoledne a první sobotu v měsíci, taky odpoledne.

Hurvínek M131.1228 ve stanici Zlonice

Když se ze zlonického nádraží vypravíte na druhou stranu do Lisovic, najdete tam železniční muzeum s pozoruhodnou sbírkou průmyslových lokomotiv, expozicí o Pražsko-duchovské dráze a sálem s historickými zabezpečovacími zařízeními.

Přejme tedy Podřipským lokálkám lepší zacházení a větší frekvenci spojů. Zapomenuté trati by se mohl klidně ujmout nějaký spolek a provozovat na ní historické jízdy, třeba jako náš spoj. Mimochodem, spěšný vlak Praotec Čech v sezoně 2024 vyráží z pražského Masarykova nádraží ráno 25. května, podrobnosti najdete v našem soupisu nostalgických jízd.