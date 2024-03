Na co zírá mašinfíra: Rychlík do Kralovic vzkřísil dráhu na odpis

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati 162 Rakovník–Kralovice u Rakovníka

Trať z Rakovníka do Mladotic vznikla na konci 19. století jako výhodná spojnice středních Čech se severním Plzeňskem. O její stavbě se mluvilo dlouhé roky, řešilo se trasování, ale i financování. Teprve Družstvo Místní dráha Rakovník–Mladotice získalo v roce 1897 koncesi a zahájilo stavbu. První vlak projel téměř 40 kilometrů dlouhou trať 9. července 1899.

V roce 1925 byla dráha zestátněna, o tři roky později na ní začaly jezdit první motorové vlaky. Po mnichovské dohodě a odstoupení pohraničí se Mladotice staly poslední československou stanicí, vlaky z Plzně byly proto trasovány právě na Rakovník. Na konci 2. světové války dráhu několikrát napadli američtí hloubkaři, ve stanici Čistá je dodnes prostřelená kolejnice.

Po válce se život na trati vrátil do starých kolejí, zvrat ovšem nastal v devadesátých letech. Po dlouhé době zanedbané údržby byl od 1. ledna 1997 zastaven provoz mezi Čistou a Mladoticemi. Po velkých protestech okolních obcí se o čtyři roky později vlaky opět rozjely, ovšem už jen do Kralovic.

Dvanáctikilometrový úsek do Mladotic zůstal i nadále v dlouhodobé výluce. V praxi to znamená, že koleje na mnoha místech zmizely a tam, kde nezmizely, rostou uprostřed kolejiště vzrostlé stromy. Železniční přejezdy byly zality asfaltem a jediná mezilehlá zastávka Trojany se co nevidět zřítí.

Jenže i zbytek trati neustále balancoval na ostří nože. Na příkladu trati z Rakovníka do Kralovic je jasně vidět, jak se postoje krajů měnily s volbami. Od prosince 2013 se Plzeňský kraj neobjednal osobní dopravu mezi Čistou a Kralovicemi. Na víkendové tři páry spojů se tedy složily Kralovice a Kožlany. Jenže od prosince 2021 neobjednal osobní dopravu i Středočeský kraj, takže trať utichla úplně.

Na jaře 2022 se provoz na trať do Kralovic vrátil, paradoxně za peníze Středočeského kraje. Společnost KŽC Doprava totiž měla obrazně řečeno nevypověditelnou desetiletou smlouvu na osobáček Čelákovice–Mochov. Jako náhradu za tuto relaci, která vozila často jen vzduch, ji proto krajští radní nabídli kilometry právě na úseku Rakovník – Kralovice u Rakovníka. Jeden pár vlaků, každou sobotu, od jara do podzimu. Rychlík do Kralovic nakonec pomohl dráhu na odpis zachránit.

Stanice Zavidov

Radikální obrat nastal v prosinci 2023, kdy se na trať 162 vrátila celoroční doprava, byť jen víkendová. Čtyři spoje společnosti Die Länderbahn CZ zaplatili sdružení obcí Rakovnicka a Plzeňský kraj, který dokonce mluví o prodloužení sjízdné tratě ke klášteru v Mariánské Týnici. KŽC Doprava v roce 2024 vypraví do Kralovic několik svých zvláštních rychlíků a ČD Nostalgie organizuje speciální historické vlaky z Lužné u Rakovníka.

Trať 162 z Rakovníka do Kralovic u Rakovníka si můžete projet zrychleně:

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Za prezidentem i Mistrem Janem Husem

Jízdu po trati 162 začínáme v Rakovníku, ostatně tu nejsme ani poprvé, ani naposledy (viz. tabulka navazujících tratí). Historické město samozřejmě stojí za důkladnější prozkoumání. Nabízí se třeba středověká Pražská brána, Muzeum TGM nebo zbytky židovské čtvrti s proslulým Samsonovým domem.

První pár set metrů jedeme po kolejích tratě 161 do Bečova nad Teplou, která vznikla o dva roky dříve v roce 1897. Vlastní trať 162 začíná až u odbočky Rakona.

První stanicí je Lubná s krásně dochovaným kolejištěm. Jen tři a půl kilometru od nádraží strojí zajímavá rozhledna na Senecké hoře, kousek od ní, v městysu Pavlíkov je muzeum historických motorek.

Další zastávkou je Příčina, další stanicí Zavidov. Odtud a z další zastávky Všesulov je nejlepší a nejkratší cesta ke zřícenině legendárního hradu Krakovec. Ti starší si ho budou pamatovat z hodin dějepisu, protože na něm pobýval Mistr Jan Hus před odjezdem do Kostnice, ti mladší zase z filmu Ať žijí duchové.

Stanice Čistá je typickou stavbou místní dráhy. Oproti našim záběrům Správa železnic nedávno zrenovovala verandu u budovy, aby se cestující nemuseli bát, že na na ně spadne. A abychom nezapomněli, celkovou obnovou v roce 2023 prošla i staniční budova v Zavidově. V Čisté můžete navštívit Muzeum Čistecka. Stálá expozice se věnuje historii městečka, zdejším řemeslnickým cechům, spolkům a osobnostem. Mimo jiné básníku Jaroslavu Vrchlickému, kterému byla Čistá několik let domovem.

Motorový vůz 810.269 ve stanici Čistá (1997)

Za Čistou projíždí rychlík KŽC Doprava asi nejikoničtějším místem na trati, přes Strachovický viadukt. Mimochodem, viděli jste film Mimořádná událost? Tak právě přes tento most jel motorák pronásledovaný strojvůdcem Václavem Koptou.

Zastávka Strachovice vznikla až v roce 1958. Je otázkou proč. Zděná čekárna stojí uprostřed lesů, nejbližší obec je vzdálená několik kilometrů. Možná prosili turisté, možná houbaři. V každém případě ze zastávky Strachovice je to necelé čtyři kilometry ke zřícenině hradu Angerbach. Nejdříve po modré, po chvíli po červené turistické značce.

Strachovický viadukt se za více než 120 let existence příliš nezměnil

Další stanicí, dnes už jen zastávkou, jsou Kožlany. Právě v tomto malém městě na severním Plzeňsku se v roce 1884 narodil pozdější československý prezident Edvard Beneš. Připomenout si ho můžete v tamním muzeu. Pokud máte rádi hrady, doporučujeme navštívit zříceninu hradu Krašov, který leží jen deset kilometrů od Kožlan na skále nad Berounkou.

Poslední stanice na dnes sjízdné trati jsou Kralovice u Rakovníka. Odtud dráha sice papírově pokračuje až do Mladotic, ale ani rychlík společnosti KŽC Doprava se po ní rozjet nemůže. Po stopě zaniklé trati se klidně vydejte aspoň pěšky. Půjdete kolem barokního skvostu – kláštera Mariánská Týnice, který navrhl Jan Blažej Santini. Dnes tady sídlí Muzeum a galerie severního Plzeňska. Necelých deset kilometrů od Mariánské Týnice pak stojí další klášter, Plasy.

Ze stanice Kralovice u Rakovníka koleje dříve pokračovaly až do Mladotic, od roku 1997 je v tomto úseku „dlouhodobá výluka“.

Na trati z Rakovníku do Kralovic je jasně vidět, že i téměř odepsanou dráhu je možné poměrně slušně resuscitovat. A kdo ví, třeba se to jednou podaří i na zbytku trati do Mladotic.