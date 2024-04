Poutní místa v Česku zažívají renesanci, říká autor populární knihy

Existuje nějaká česká Compostela? Které poutní místo je v Česku nejnavštěvovanější?

Nejnavštěvovanější poutní místo v Čechách bývalo a možná doteď je Svatá Hora u Příbrami. Velmi oblíbená bývala také Stará Boleslav, Bohosudov pod hřebeny Krušných hor a od závěru 19. století severočeský Filipov, jenž je dnes širší veřejnosti takřka neznámý. Pokud budeme mluvit i o Moravě, pak na předních příčkách samozřejmě nebude chybět Velehrad, Svatý Hostýn či Svatý kopeček u Olomouce.

Ale asi žádné statistiky poutníků neexistují...

Když se někde koná náboženská pouť, dá se relativně snadno spočítat či odhadnout, kolik lidí se zúčastnilo. Pochopitelně ale nevíme, kolik lidí tam dorazilo v průběhu celého roku, zvláště pokud se jedná o individuální poutníky. Netušíme, kolik lidí během roku navštěvuje například populární Neratov nebo západočeské Skoky, o kterých se často píše či je můžeme vidět v televizi. Poutníků, kteří nemají prvotně náboženskou motivaci, navíc bude zvláště v těchto případech velké množství.

Hostýn

Chodí Češi na poutní místa dnes? Zažívá pěší putování renesanci?

Podle mě určitě ano. Může to být reakce na, v uvozovkách řečeno, přetechnizovaný svět. Pokud člověk celý den sedí v kanceláři před monitorem, pak pro něj pěší putování může představovat atraktivní způsob, jak si vyčistit hlavu. Vlastně se jedná o formu psychohygieny, která je velmi nenáročná. Když pozoruji oblibu dálkových tras, jako jsou Via Czechia či Stezka Českem, zdá se mi, že o několikadenní (a nejen poutní) cesty je v současnosti velký zájem.

Kolik vy sám jste navštívil poutních míst?

Začal jsem je evidovat až kvůli své knížce, od té doby jsem jich navštívil zhruba dvě stě. Ve skutečnosti jich bude ještě víc. V právě vydaném prvním díle je jich zpracováno padesát, pro vznik a vydání druhého dílu je nyní vypsána sbírka a obsahovat bude další padesátku.

Podle čeho je vybíráte?

Do knihy vybírám ta nejslavnější místa, velkolepé chrámy s umělecky kvalitní výbavou a bohatou historií, které navštěvovaly početné zástupy poutníků. Stranou naopak nechávám kupříkladu na samotách zavěšené svaté obrázky nebo malé kapličky, ačkoli také k nim docházejí poutníci.

Jsou u nás i neobjevená poutní místa?

Třeba Budeč u Zákolan. Nachází se nedaleko Prahy, avšak mimo víkendy v turistické sezoně (kdy zde od konce května do konce září probíhají prohlídky) tam prakticky nikoho nepotkáte. Přitom se jedná o nejstarší stojící stavbu v Česku, více než 1 100 let starou, a podle legend se zde vzdělával sám sv. Václav. Pro mne osobně byla velkým objevem Horní Police u České Lípy. Než jsem začal psát knihu, toto poutní místo jsem neznal. Nyní navíc prošlo důkladnou rekonstrukcí a je skutečně nádherné.

Našla už všechna česká poutní místa své patrony?

Mrzutostí našich poutních míst, a kostelů obecně, je to, že bývají velmi často zavřené. Ale snad svítá na lepší časy. Třeba ve Zlínském a Moravskoslezském kraji mají projekt s názvem Otevřené brány a Otevřené chrámy, který tyto památky zpřístupňuje. V sezoně mají v kostelech průvodce a díky tomuto průvodci je objekt nejenom otevřený, ale dotyčný vám ještě třeba podá nějaké informace či s vámi absolvuje malou soukromou prohlídku chrámu.

Které poutní místo vás nejvíce překvapilo?

Vždycky, když vstoupím do kostela Jména Panny Marie ve Křtinách v Moravském krasu, tak jsem překvapen tou nádherou, překrásnou nástropní výmalbou. Nebo Dobrá Voda v Novohradských horách. Zde se nachází velmi honosně zdobený pozlacený oltář a další nádherná výzdoba i vybavení. Ačkoli vím, co je uvnitř, a byl jsem tam již několikrát, pokaždé mne to překvapí.

Dobrá Voda na Novohradsku

Jednu knihu jste vydal, druhou knihu chystáte, vybíráte na ni zatím peníze. Jakou máte na tu první reakce?

První knížka byla pokřtěná v únoru tohoto roku a reakce od čtenářů jsou velmi pozitivní. Shodují se v tom, že právě takovou práci na trhu postrádali, že aktuální průvodce po poutních místech u nás vůbec nebyl. A já jim musím dát za pravdu. Sám jsem takového průvodce v roce 2018 sháněl, neuspěl jsem, a s odstupem několika let jsem se nakonec rozhodl jej sám napsat. Teď probíhá sbírka na druhý díl a lidé mi píšou, že první díl je nadchnul a že by byli rádi, kdyby měli v knihovničce i pokračování. To je ta nejkrásnější pochvala, jakou si autor vůbec může přát.

Kdysi mě překvapilo zjištění, že ambity nejsou jen místa k modlitbě, ale taky místo, kde se poutníci ubytovávali.

Ano, tak to bylo také zamýšleno, na zemi se rozprostřelo seno nebo sláma a hned bylo kde přespat. Lidé totiž na poutní místa docházeli i z větších vzdáleností, a když došli do cíle, nezřídka za sebou měli několikadenní cestu a před sebou ještě církevní program.

Poutní místa jsou i místy příběhů. Který z nich vás zaujal?

V Hrádku u Vlašimi je kultovním předmětem socha Panny Marie. V roce 1765 bylo nařízeno odnést tuto sochu z kostela, nicméně poutě zde pokračovaly dále. Když pak roku 1790 kraj postihlo velké sucho a hrozila katastrofální neúroda, lidé se v procesí vydali z Vlašimi na Hrádek, aby si vyprosili déšť. Po mši poutníci údajně násilím osvobodili schovanou sochu Panny Marie, po 25 letech ji umístili zpět na oltář a od té doby je opět středobodem zdejších poutí.

Navštěvujete i poutní místa v zahraničí?

Ano, ačkoli ne tak intenzivně jako ta tuzemská. Například jsem dvakrát navštívil rakouský Innsbruck, kde se v katedrále svatého Jakuba nachází originál obrazu Panny Marie Pomocné od malíře Lucase Cranacha staršího, což byl v baroku nejrozšířenější kultovní obraz u nás. A nyní se kupříkladu chystám do polského města Bardo, kde stojí poutní bazilika se slavnou sochou trůnící Madony.

Maková hora a poutní kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské

Mate nějaký tip, kam vyrazit na výlet? Pro začínající poutníky...

Již jsme mluvili o Budči, o kus dále je Levý Hradec, kde se nacházel údajně zcela první křesťanský kostel v Čechách. Moc rád mám také Makovou horu u Smolotel, které se přezdívá „barokní perla středního Povltaví“. A pozvat můžeme ještě do Jablonného v Podještědí, tam právě dokončili rekonstrukci velkolepého chrámu spojeného se svatou Zdislavou, patronkou rodin. Navíc se jedná o stavbu slavného architekta Johanna Lucase von Hildebrandta. Dalším tipem může být třeba Chlum Svaté Máří nedaleko Sokolova, monumentální dílo křižovníků s červenou hvězdou.

Kdy vyjde druhý díl?

Když se sbírka podaří, donátoři ode mne mají slíbené dodání do Vánoc. Tato sbírka probíhá na portále Hithit.