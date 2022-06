VIDEO: Jak si sbalit zavazadlo do letadla. Návod pro úplné začátečníky

Začněme opravdu od toho nejzákladnějšího. Osobní doklady nachystané máte? A máte je – třeba pro případ nouze či potřeby – oskenované, ofocené, vytištěné? Co pojištění a cestovní připojištění, stačili jste ho zařídit? A co cestovní pas? Ten český má ve světě váhu, ale i tak pro vstup do většiny mimoevropských zemí světa po vás budou chtít, aby jeho platnost přesahovala nejméně o šest měsíců dobu pobytu.

A ještě než se pustíte do balení, ověřte si na stránkách vaší letecké společnosti povolené parametry vašich zavazadel. Podmínky vstupu na palubu se u jednotlivých dopravců výrazně liší, především pak povolená hmotnost a velikost zavazadel.

Zavazadla se dělí na dva typy – příruční (kabinová), která si berete na palubu s sebou, a pak takzvaná zavazadla zapsaná, která odevzdáte při check-inu a která s vámi poletí v nákladovém prostoru letadla. Pečlivě zvažte, co do kterého zabalíte, aby vás pak na letišti při bezpečnostních kontrolách nečekaly problémy.

Pokud vaše zavazadla nebudou odpovídat váhou nebo rozměry, buď si za ně mastně připlatíte, nebo nebudou připuštěna k přepravě. Typově se povolené rozměry u příručních zavazadel pohybují od 55 × 40 × 20 cm do 40 × 30 × 20 cm. Povolená váha se většinou pohybuje mezi 5 až 10 kilogramy.

U přepážky na letišti můžete být vyzváni, abyste své příruční zavazadlo zkušebně zasunuli do rámu (který odpovídá požadovaným rozměrům). Pokud se nevejde, může se z příručního zavazadla stát odbavované. Samozřejmě za příplatek.

Co si vzít do příručního zavazadla?

„Když přijde cestující k bezpečnostní kontrole, je důležité, aby si ze zavazadla vyjmul mobilní telefon, rozměrnou elektroniku, zpravidla se jedná o notebooky nebo větší tablety nad rozměr A5. Ty musejí před kontrolou ze zavazadla ven,“ říká Petr Kusý, vedoucí týmu kontroly bezpečnosti na letišti Václava Havla v Praze.

Jako další přichází na řadu všechny kapaliny, rosoly a gely. „Na palubu letadla si můžete vzít pouze balení do 100 mililitrů,“ připomíná Kusý. Těchto nádob si můžete s sebou vzít víc, všechny se vám však musejí vejít do plastového sáčku o objemu 1 litru. Tyto sáčky vám na požádání dají i přímo na letišti.

Do plastového sáčku tam můžete dát drobnou kosmetiku nebo třeba zubní pastu. Platový sáček pak dáte do stejného typu boxu, do kterého jste umístili elektroniku.

Bezpečnostní kontrola na letišti (ilustrační foto)

Pokud s vámi letí děti, můžete mít s sebou nápoje i v nádobě větší než 100 mililitrů. Důležitý je přiměřený rozsah, který odpovídá délce letu. Povolené jsou i různé medikamenty v podobě sirupů a kapek. Na palubu si můžete vzít i jakoukoli prázdnou lahev na vodu, kterou si doplníte v prostorech letiště za bezpečnostní kontrolou.

Na co rovnou zapomeňte

Do příručního zavazadla však rozhodně nedávejte obranné spreje, repelenty ani odpuzovače hmyzu. Podle unijních pravidel totiž nesmíte na palubu vzít žádný výrobek, který obsahuje dráždivé látky,“ upozorňuje Kusý. Smůlu máte i v případě, že na svou obranu používáte elektrické paralyzéry.

V příručním zavazadle jsou také zakázané tlakové nádoby s hořlavým plynem nebo kapalinou, příkladem je třeba klasická propanbutanová láhev pro kempování. Ty dokonce nesmíte umístit ani do zapsaného zavazadla. Narazit můžete i s nevinnou dětskou hračkou v podobě vodní pistole, i ty vám bezpečnostní pracovníci zabaví.

Každé pravidlo má výjimku Z každého jednoduchého pravidla existuje složitá výjimka, a letiště je toho báječným příkladem. Samozřejmě, že letecky s sebou přepravíte složený kočárek, urnu s dědečkovým popelem, repliku bambitky, trombón, nadrozměrné zavazadlo, nebo domácího mazlíčka. Ale je třeba to řešit v předstihu, s leteckou společností, nejlépe už při zařizování letenky. A hodí se o vhodném postupu poradit se na infolince letiště.

Ostré předměty jsou povolené pouze v případě, že jejich ostří je kratší než šest centimetrů. Takové pravidlo platí jak pro nože, tak i pro nůžky, pečlivě si je tedy doma přeměřte.

Menší komplikace vás čekají i v případě, že na dovolenou berete elektronické přístroje nebo powerbanky s lithiovými bateriemi. „Tyto předměty je zakázané přepravovat v zavazadle zapsaném. To kvůli jejich vlastnostem, v případě poškození mohou rychle vzplanout nebo explodovat a ohrozit tak celý let,“ upozorňuje Kusý. Všechny baterie proto vezměte s sebou do příručního zavazadla a deklarujte je u bezpečnostní kontroly.

Novým trendem turistů jsou i drony, i s těmi vás však v letadle čekají problémy. „Řada leteckých společností si svými vlastními předpisy zakazuje přepravu dronů na palubě letadla. Pokud můžete z dronu vyndat baterky, udělejte to. Baterie vezměte do příručního zavazadla, dron jako takový do zavazadla zapsaného. Pokud se vám nepodaří baterii vyndat, s velkou pravděpodobností s vámi váš dron na dovolenou nepoletí,“ vysvětluje Kusý. Pokud si nejste v čemkoli jistí, doporučuje vedoucí týmu kontroly bezpečnosti kontaktovat vaši leteckou společnost a zeptat se na detailní informace.