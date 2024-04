Chmury otce Fouras. Pevnosti Boyard hrozí zkáza, ničí ji nápory vln

Co s masivní stavbou v moři? V roce 1871 v ní Francie věznila účastníky pařížské komuny poté, co onen revoluční pokus krutě utopila v krvi. V roce 1913 zůstala pevnost opuštěná. Od té doby chátrala až do devadesátých let, kdy se dočkala záchrany díky pořadu francouzské televize Pevnost Boyard. V poslední době ji úřady oblasti Charente Maritime, které pevnost patří, vybavily novou vstupní plošinou. | foto: Profimedia.cz