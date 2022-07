Rekordní léto ztracených zavazadel. Nakonec se vrátí, chlácholí aerolinky

Let plný kufrů Společnost Delta, která minulý týden vykázala čtvrtletní zisk ve výši 735 milionů dolarů (17,2 miliardy Kč), učinila krok, který označila za „kreativní“. Aby zařídila co nejrychlejší shledání lidí s jejich věcmi, z Velké Británie do svého centra v Detroitu vypravila letadlo s 1 000 ztracenými zavazadly.