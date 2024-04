Velká čínská zeď začíná dračí hlavou v moři. K vidění je v Laolongtou

Mohlo by se hodit: Začátek Velké zdi, vystupující z moře, je jen jednou z památek Laolongtou. K dalším se počítá Chrám boha moře, majáková věž Jinglu, věže Nanhaikouguan a Čeng-chaj a také rozsáhlý areál pevnosti Ninghai. Zatímco jiným památkám v Číně se v parném létě vyplatí vyhnout obloukem, návštěva Laolongtou je tehdy ideální. Blízkost moře dodává místu příjemné klima. Na podzim výhledu brání mlhy a v zimě to tu příliš vlídně nepůsobí. Nejsnazší doprava? Z regionálního letiště Čchin-chuang-tao u města Šan-chaj-kuan je to do Laolongtou jen asi 10 kilometrů.