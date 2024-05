VELKÝ TEST ELEKTROKOL 2024: Kdo umí řídit, dojede dál a šetrněji

Jak se testovala elektrokola v roce 2024 ● Aktuální test se věnuje porovnání elektrokol nejoblíbenější kategorie na českém trhu – terénních eMTB s pevnou zadní stavbou, tzv. hardtailů. Na jeho přípravě a organizaci spolupracoval již poosmé server iDNES.cz, vydavatel cyklistických magazínů V-Press a společnost ekolo.cz, která elektrokola všech kategorií prodává, půjčuje a servisuje. ● Do testu zařadili pořadatelé tucet elektrokol šesti českých (Apache, Author, Crussis, Leader Fox, MTF, Totem) a šesti zahraničních značek (Canyon, Rockrider, Ghost, Giant, Stevens, Trek). ● Test, jehož se zúčastnilo 12 jezdců a jezdkyň všech věkových skupin, od profesionálů po začátečníky, se konal v druhé půli dubna v Praze 6 a byl rozdělen do dvou vzájemně propojených částí: jízdní a ergonomické. ● Jízdní test se uskutečnil v terénu Divoké Šárky na trase, která měřila zhruba 10 kilometrů a obsahovala kombinaci terénních úseků s vyšší náročností, šotolinových cest, trávy a asfaltových stezek. Jedním z důležitých parametrů této části testu přitom bylo zjistit dojezd elektrokola. Jednotliví účastníci postupně jezdili s maximální asistencí, a to až do okamžiku, než se baterie úplně vybila nebo se asistence motoru automaticky přepnula do nejnižšího módu dopomoci. ● Letos jsme nově vypočítali i hodnotu spotřeby ve Wh/km (watthodinách na kilometr), která je analogická udávané spotřebě elektromobilů v kWh na 100 km. Běžná spotřeba elektrokola se pohybuje mezi 5 až 15 Wh/km, protože jsme většinu trasy absolvovali v terénu a na maximální možnou asistenci, pohybuje se spotřeba mezi 11 a 16 Wh/km. ● Ergonomický test spočíval v tom, že každý jezdec dostal před jízdou kolo vypnuté a musel zjistit, jak asistenci aktivovat a jak nastavit její maximální úroveň. V průběhu jízdy testeři subjektivně hodnotili výkon elektromotoru v různých částech trasy, hlučnost i vibraci motoru, stabilitu a ovládání elektrokola a komunikaci prostřednictvím displeje. Okruh byl zakončen jízdou na 300metrovém rovném úseku s vypnutou elektroasistencí. ● Testovací jezdci a jezdkyně hodnotili všechny kategorie pomocí bodů od jednoho (nejméně) do pěti (nejvíce). Výsledný bodový zisk je průměrem jednotlivých hodnocení od všech testerů.