Sedněte do sedel a potrapte baterii: tři parádní tipy na elektrovýlet

Hrad Šternberk

Regionem Šternbersko

O trase Na elektrokole z úrodné Hané do kopců Jeseníků, za zážitky i za koupáním. Mapa trasy

Délka: 68 km – celodenní výlet

– celodenní výlet Převýšení celkem: 781m

Trasa s poměrně velkým převýšením a množstvím zážitků uspokojí i náročnější elektrocyklisty. Jednotlivé úseky lze modifikovat (s využitím zpevněných či nezpevněných cest ve vybraných úsecích). Částečně je vedena po oddělených cyklostezkách, zbytek většinově po značených cyklotrasách.

Start a cíl je ve Šternberku na Horním náměstí u Informačního centra. K dispozici je nabíjecí stanice na elektrokola v uzamykatelném boxu ve dvoře. Ve městě můžete navštívit hned několik pamětihodností (státní hrad Šternberk, Expozice času, Šternberský klášter, kostel Zvěstování Panny Marie, Ecce Homo Park apod.) nebo se osvěžit v místním venkovním koupališti.

Trasa vede z centra Šternberka po cyklotrase č. 6104 ulicí Masarykova (další nabíjecí stanice na budově MKZ Masarykova 20), ulicí Věžní (nová cyklostezka) podél nádraží do místní části Lhota, dále po cyklostezce Hvězdná (spojuje Šternberk s Olomoucí) minete obec Štarnov (vyhlášená zmrzlina, káva, burgery v podniku na návsi). Cyklostezka Hvězdná vás přivede do Bohuňovic, kde je mimo jiné i akvapark rodinného typu i dobíjecí stanice.

Odbočka z cyklostezky Hvězdná značená č. cyklotrasy 6029 vás povede proti toku Trusovického potoka do obce Bělkovice-Lašťany s možností koupání i občerstvení na venkovním koupališti. Po cyklotrase č. 6103 vystoupáte do Vésky (místní část Dolan), kde minete golfový areál Golf Resort Olomouc a prudce stoupáte po silnici směrem na obec Jívová. Na rozcestí Horní bouda lze odbočit doprava na lesní cestu nebo pokračovat po asfaltové komunikaci. Pokud odbočíte, lesní cesta vás povede okolo regionální dominanty s kruhovým rozhledem, kopce Jedová (633m n. m.). Lesní cesta vás přivede k Sportovně-střeleckému areálu Jívová s možností občerstvení, ubytování i sportovní střelby. Lze zde nabít i elektromobil.

Obec Jívová láká pěší i cykloturisty díky malebné poloze v Nízkém Jeseníku a sousednímu Přírodnímu parku Údolí Bystřice. Přes Hraničné Petrovice a Petrovický mlýn sledujete cyklotrasy 6009 a 6108, které vás přivedou do Moravského Berouna (proti proudu řeky Bystřice). Třítisícové město Moravský Beroun nabídne občerstvení i nabití elektrokol (restaurace R-klub v centru města). Za vidění stojí revitalizovaný areál okolo Křížového vrchu. V místní části Ondrášov pramení minerální voda Ondrášovka (můžete si zde doplnit své bidony). Z Ondrášova pokračujete po cyklotrase č. 6144, překonáte silnici I/45 a projíždíte krajinou Nízkého Jeseníku, poté po trase č. 6105 až do obce Huzová, již podél vodního toku říčky Sitka.

Zdolali jste největší převýšení celého výletu! V Huzové opět můžete dobít elektrokolo (nabíječka na budově obecního úřadu) a občerstvit se. Pokračujete po trase č. 6106 okolo zříceniny hradu Mutkov údolím říčky Sitky. Tu můžete následovat po trase č. 6106 přes Horní a Dolní Žleb až do Šternberka (dojezd z Dolního Žlebu pak pod č. 6009 okolo autokempu). Druhou možností je pokračovat směrem na Dalov, místní část Šternberka po cyklotrase č. 6130. V Dalově je možné využít ubytování v apartmánech. Rovněž místní přírodní koupaliště (jezírko) může být po dlouhé cestě lákavým osvěžením.

Z Dalova vás cyklotrasa č. 6009 přivede klikatícím se lesním úsekem do Fajovy zatáčky na závodní trať, na které se mj. jezdí i mezinárodní závod automobilů do vrchu Ecce Homo Šternberk. Mimo závodní akce je tato trať běžně přístupná standardnímu provozu a umožní cyklistům vychutnat si příjemný sjezd po krásném asfaltu při malém provozu automobilů. Do Šternberka lze sjet i zkratkou (odbočením vpravo u tzv. starého startu) podél státního hradu Šternberk prudkou cestou až na náměstí nebo pokračovat po trase 6009 Opavskou ulicí a sjet plynuleji do centra.