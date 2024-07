Existují situace, na které vám cestovní pojištění nestačí. Na co dát pozor

Pokud si chcete před cestou sjednat pojistku – a je přitom jedno, jestli jde o havarijní nebo zdravotní pojištění – důkladně si pročtěte pojistné podmínky smlouvy. V nich najdete všechny situace, které by fakticky pojistku buď zcela zrušily nebo ji výrazně omezily. Těmto situacím se říká výluky z pojištění a jedinou dobrou zprávou je, že základ těchto výluk mají všechny pojišťovny takřka totožný. To ale neznamená, že vámi vybraná pojišťovna nemůže mít ještě nějakou specifickou výluku, kterou jiná nemá. Proto je důležité se se všemi podmínkami pojistky opravdu důkladně seznámit.

Pozor na drogy, alkohol i nebezpečné sporty

Dovolenou si leckdo představuje jako útěk od běžného života. A to s sebou pro leckoho znamená také vyšší spotřebu alkoholu, někdy i drog. Jenomže ve chvíli, kdy pod vlivem něco uděláte sobě či jiným, pojišťovna vám nepomůže. „Požití alkoholu či návykových látek má na pojistné plnění při pojistné události zásadní vliv. Pokud totiž událost nastane v příčinné souvislosti (požití způsobilo její vznik, popřípadě zvětšilo vzniklou škodu), může dojít i k podstatnému snížení výplaty pojistného plnění (podle míry vlivu). Jde o porušení základní preventivní povinnosti klienta stanovené v pojistných podmínkách,“ vysvětlila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqua.

Pozor dejte také při zkoušení různých adrenalinových atrakcí a sportů. I ty mají pojišťovny zpravidla ve výlukách. Pokud jsou adrenalin nebo rizikové sporty hlavním účelem cesty, je zapotřebí se na ně připojistit. K takovým patří výpravy do hor s nadmořskou výškou nad 3 000 metrů, těžší trasy via ferrata, rafting na obtížně sjízdných řekách, přístrojové potápění, paragliding apod. Pojistná ochrana pro takové rizikové aktivity vyžaduje speciální připojištění, samozřejmě proti přirážce. A některé jsou rovnou nepojistitelné, jako třeba canyoning.

Vyhledáváte na dovolené adrenalinovou zábavu? Pak se určitě musíte připojistit.

S pojištěním mohou snadno mít problém také chronicky nemocní pacienti či těhotné ženy. Při šetření vzniklé škody pojišťovna obvykle zjišťuje, jaký byl zdravotní stav klienta před cestou. Pokud zjistí, že uvedené obtíže již měl nebo trpěl chronickými problémy, má právo své pojistné plnění přiměřeně krátit, či dokonce odmítnout. A svá specifická omezení mohou mít také pojistky pro těhotné. „Obecně lze například v Uniqua sjednat pojištění do zahraničí jen do 26. týdne těhotenství. Současně platí, že plnění z pojištění se nevztahuje na chronická rizika s těhotenstvím spojená nebo související, jež byla známa už před odjezdem do ciziny,“ vysvětluje Eva Svobodová.

Roli hraje i čas pořízení pojistky

Pamatujte, že pojištění je dobré sjednat před cestou do zahraničí. Samozřejmě, lze ho uzavřít i dodatečně z ciziny, je třeba ale počítat s čekací dobou, třeba v Uniqua jde o sedm dnů od okamžiku zaplacení pojistky. Výjimku tvoří případ prodloužení pobytu, kdy nové cestovní pojištění pro další dny sjednané v zahraničí navazuje přesně na dosavadní dobu platnosti cestovního pojištění.

Zároveň nezapomínejte, že z cestovního pojištění nelze hradit úkony, které nejsou akutní a nezbytné. V případě závažnějších potíží je třeba spojit se s asistenční službou k pojištění a telefonicky s ní konzultovat stav a jeho řešení. Pokud chcete po návratu úhradu významných nákladů, které nebyly vynaloženy po dohodě s asistencí, a současně se vymykají dané situaci či jsou v neobvyklé výši, může pojišťovna odmítnout jejich zaplacení.

Pozor na psy, jachty a půjčená auta

Berete s sebou na dovolenou svého psího společníka? Pak nezapomínejte, že z běžného cestovního pojištění není možné nárokovat jakékoli úhrady, které by se ho týkaly. Zvířata je nutné pojistit na cestu zvlášť. Z jejich cestovního pojištění lze uplatnit náklady na akutní zdravotní péči v zahraničí vzniklé po úrazu nebo onemocněním, případně odpovědnostní nároky třetích osob za škody a újmu na zdraví, kterou pes způsobil. Nároky za odpovědnostní škody lze v Evropě zpravidla vypořádat i z platného pojištění domácnosti.

V současné době je běžným standardem si na dovolené půjčit auto. Někteří dokonce zvolí jachtu nebo třeba skútr. Vždy si zjistěte, zda je součástí půjčovného také pojištění. Vámi sjednané cestovní pojištění totiž na případné škody třetím stranám nestačí. Současně nekryje cestovní pojištění ani škody, které způsobíte na zapůjčených vozidlech či plavidlech. V případě potřeby je nutné sjednat speciální pojištění (například pojištění kauce).

Závěrem připomínáme, že cestovní pojištění není možné uzavřít při cestách do zemí, které ministerstvo vnitra eviduje jako nevhodné, nebo dokonce zakázané pro cestu. A doporučujeme si také sjednat připojištění storna cesty. To ale musí být uzavřeno nejpozději do 24 hodin po zakoupení cestovních služeb nebo zájezdu, jinak je neplatné. Znovu ale platí, že byste si i v tomto případě měli důkladně přečíst pojistné podmínky.

„Pojistné podmínky přitom taxativně vymezují, na jaké situace před odjezdem se připojištění storna vztahuje. Jsou to hlavně onemocnění, úraz, úmrtí v rodině, neodkladná péče o děti, domácí zvíře, kvůli nimž se neočekávaně nemůžeme vzdálit. Dále kryje připojištění například neočekávané předvolání před soud nebo pohřeb blízké osoby. My navíc přidáváme tzv. vztahové situace, jako je zrušení svatby a svatební cesty nebo rozvod. Kromě toho lze u nás uplatnit připojištění storna i kvůli nesložení závěrečné zkoušky, jako jsou státnice či maturita,“ doplnila Eva Svobodová.