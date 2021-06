VELKÝ TEST ELEKTROKOL 2021: Elektrokol je málo. V terénu se sešla pestrá směs

Už počtvrté jsme se sešli s cyklisty z časopisu Elektrokola a organizátory testu ekolo.cz na Višňovce, abychom pro čtenáře otestovali 21 letošních modelů elektrokol ve třech hlavních kategoriích. Všem dodavatelům je třeba poděkovat, protože zastoupení v tomto testu se rovná zázraku.

Pandemie covidu zasáhla i do oblíbeného sportu. Kola nejsou, komponenty nejsou, kola pro testování nejsou... A proč testovat něco, co v některých případech dost možná nepůjde zařadit do výběru při plánované koupi kola? Naštěstí to dodavatelé testovaných značek vidí jinak, myslí na své klienty a vidí dál než na konec letošního roku.



I když bylo modelů méně než loni, nabídka letošního testu je pro zájemce nezvykle pestrá. Letos se na trase kromě horských kol s pevným rámem či celooodpružených a krosových kol objevila také přibližovadla městská a silniční, nákladní nebo modely, které se obvyklým měřítkům zcela vymykají...

Vybraná kola jsou zástupci jednotlivých kategorií i reprezentanty svých domovských značek, a to může napomoci velmi i při výběru modelu úplně jiného nebo při vybírání kola v některé z příštích sezon.

Testovali jsme během dvou dnů ve dvou skupinách volně se prolínajících cyklistů všech zkušeností, znalostí i jezdeckého umu. Na kolech se vystřídalo šestnáct testujících. Horská kola zdolávala náročný okruh v Krčském lese se značným převýšením i extrémními technickými pasážemi. Kola městská a krosová absolvovala okruhy po širších a zpevněných cestách v Prokopském údolí, ale také se značným převýšením. Oba jízdní dny okořenilo chladné počasí, slušné dešťové přeháňky a rozbahněné trasy. Kola i testeři dostali opravdu zabrat.

Skupinu pevných horských kol s předním odpružením vyhledávají zákazníci nejčastěji. Horská elektrokola vyjíždí nejen do terénu, ale v mnoha případech nahradí i kola krosová nebo městská. Široké pláště a nízký rám dávají cyklistům pomyslnou jistotu, odpružená vidlice se postará o pohodlí a pocit odolnosti zajistí komponenty určené do terénu.

My kola vzali do terénu a v něm obstála úplně všechna. Šlo o poměrně homogenní skupinu, z níž tak trochu „trčely“ jen modely kol věrné své cenové a kvalitativní úrovni, a to směrem nahoru i směrem dolů. Velké rozdíly zásadního charakteru v jízdním projevu, dojezdové vzdálenosti ani motorovém vybavení jsme nezaznamenali.

Úplně jinak se projevila horská kola do náročného terénu se zadním odpružením rámu. Zde test prokázal naopak značné rozdíly co do jízdního projevu. Zatímco jedno kolo bylo pružné, rychlé, obratné jako vraník (a stejně tak nezkrotné a neklidné), to další naopak připomínalo belgického chladnokrevníka ztěžka, ale jistě a s velkou silou táhnoucího pivovarský povoz. Další full, jak se těmto kolům říká, se nacházel někde uprostřed extrémních charakteristik. Opravdu je z čeho vybírat a je dobré vybírat pečlivě. Každé kolo je jiné.

Pestrá směs pro kohokoli

Třetí skupinu kol jsme pracovně nazvali jako „kola krosová“ nebo městská, ale ve skutečnosti v ní bylo každé kolo zástupcem své vlastní osobité kategorie (až na dva podobné gravel biky). Kola v této třídě byla nezaměnitelná a seznámení se se zástupcem úplně nové kategorie kol patřilo často k nejsilnějším zážitkům testovacích jezdců.

Měli jsme tu kolo nákladní, skládací na malých kolech, kolo holandského typu s velkým košíkem na řídítkách, svižný rychlý, plně vybavený fitness s blatníky a přídavnou baterií, dva již zmíněné zástupce nejmodernější kategorie silničních kol do lehkého terénu (takzvané gravely). A také kolo zcela mimo kategorie a zvyklosti, s výjimečným rámem, výjimečným pohonem, vyžadující výjimečný přístup a pochopení.

Velké rozdíly jsme nezaznamenali v absolutních hodnotách najetých vzdáleností, opět s určitými výjimkami – například pokud bylo kolo vybaveno přídavnou baterií. Oproti loňskému roku však byly dojezdy o poznání menší, což dokazuje jen stále opakované tvrzení, že dojezd je součtem, či spíše součinem mnoha faktorů a že nelze klást přímou úměru mezi dojezd a kapacitu baterie.

Chladné počasí, vlhko a déšť, náročný terén s měkkým podložím i prudká stoupání a značné převýšení okruhu, to vše za maximální dopomoci motoru srazilo dojezd na hodnoty, které běžný uživatel kola běžně a především výrazně překoná. Jedná se o měřitelnou hodnotu v testu, v praxi kola dojedou výrazně dál.



Špatné kolo není

Dobrou zprávou pro čtenáře je jasný vzkaz od testerů: v testu se neobjevilo špatné kolo. Každé je jen určeno jinému typu jezdce a jinému způsobu jízdy, proto je velmi důležité správně vybírat.

Technika elektrokol navíc opět udělala mílový krok kupředu. Naštěstí to není směrem k bezuzdné motorizaci, síle a přetechnizování. Ano, někde jsou třeba mobilní aplikace a trocha návodu k pochopení ovládání. Ale elektrokola se stávají „lidštější“ a přibližují se více k uživateli, k jeho přirozenému projevu, schopnostem a potřebám. Silné motory se chovají předvídatelně, přirozeně a s ohledem na sílu vynaloženou jezdcem.

Velkým trendem jsou motory s nižším výkonem, které jezdci jen zlehka dopomáhají. Ty jsou malé, lehké, mají menší odběr a mohou mít i větší dojezd, nebo naopak menší a lehčí baterii, která opět šetří gramy a kilogramy. „Tak to je elektrokolo budoucnosti“, prohlásil jeden z testovacích jezdců na adresu lehkého celoodpruženého kola se slabým motorem. Elektrokola už se přibližují více kolu než mopedu nebo motocyklu, a to je sympatické.

Jak se testovala elektrokola v roce 2021 Letošním testem prošlo 21 modelů od dvanácti českých i zahraničních značek, které zkoušelo 16 testerů. elektrokola byla letos rozdělena do těchto skupin: terénní MTB celoodpružená, terénní MTB s pevným rámem, trekingová/krosová kola a cargo elektrokolo. Metodiku a realizaci Velkého testu elektrokol 2021 zajišťovala firma ekolo.cz. Testování bylo tradičně rozdělené na dvě části: jízdní test a test ovládání a ergonomie elektrokola. JÍZDNÍ TEST Testovací jezdci opět tvořili velmi pestrou uživatelskou skupinu. Byli zde zastoupeni zkušení mladí i seniorní bikeři a bikerky, ale také jezdci s minimálními předchozími zkušenostmi s elektrokoly. Vzhledem ke zvyšující se kapacitě baterií u elektrokol bylo původním záměrem upustit od požadavku na dojetí elektrokola až do úplného vypnutí pohonu. Zadáním pro testovací jezdce bylo ujetí minimálně 50 kilometrů ve shodném terénu s maximální asistencí, kterou elektrokolo nabízí. Po dokončení této trasy měla být přístrojově změřena zbytková kapacita baterie a extrapolovat teoretický dojezd. Testovací trasa po horská elektrokola byla technicky značně náročná. Z 80 procent se jednalo o singltrek pasáže se stoupáním až 15 procent. Dalších 20 procent trasy byl asfalt. Jeden okruh měřil 11 kilometrů a byl vytyčen v Krčském a Michelském lese v Praze 4. Testovací trasa pro trekingová elektrokola pak vedla po cyklostezce A22 z Krče přes Barrandovský most do Prokopského údolí. Jeden okruh trasy byl dlouhý 17 kilometrů a obsahoval 70 procent asfalt a 30 procent šotolinu se stoupáními až 14 procent. Každý jezdec zahájil test se zcela vypnutým elektrokolem, který musel samostatně aktivovat (zapnout) a nastavit zde maximální podporu asistence. V průběhu jízdy na okruhu byl subjektivně vnímán a hodnocen výkon elektromotoru v různých částech trasy, hlučnost a vibrace motoru, stabilita a ovládání elektrokola a komunikace s elektrokolem prostřednictvím displeje či tlačítek. Každý okruh byl zakončen testováním jízdy na cca 200metrovém rovném úseku s vypnutou elektroasistencí (tato vzdálenost se nezapočítávala do celkově ujetých kilometrů). Jezdec subjektivně hodnotil, zdali elektromotor kladl jezdci nějaký odpor. Bezprostředně po ukončení jízdy vyplňuje tester dotazník s následujícími otázkami: Jak složité bylo elektrokolo zapnout a za jízdy jej ovládat? Jaký byl vás subjektivní pocit z jízdy? Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě. Vypínal nebo „cukal“? Jaká byla asistence motoru při jízdě o po asfaltu, šotolině a v terénu? Jaká byla subjektivní hlučnost motoru? Cítili jste nějaké vibrace? Jaká byla jízda na ekole bez asistence motoru? Snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste odpor motoru? Náročnost trasy (blátivý terén po dešti, extrémní trailové úseky a stoupání) a nastavení na maximální asistenci, kterou konkrétní model elektrokola nabízel, ovlivnila původní záměr. Horská kola jen výjimečně překonala vzdálenost 50 kilometrů. Zaznamenán byl tak skutečný dojezd. Ten byl měřen displejem na elektrokole, pokud jen nemělo v sériové konfiguraci, byla použita externí GPS navigace. Maximální dojezd byl měřen i u skupiny krosových/trekingových/cargo kol, jeho hodnota je z objektivních příčin (lehčí terén, nižší valivý odpor) větší a byla zaznamenána stejným způsobem. ERGONOMICKÝ TEST Bezprostředně po ukončení Jízdního testu následoval tzv. Ergonomický test. Zde byly hodnoceny parametry důležité pro majitele při běžném provozu každého elektrokola: - Elektrokolo bylo přesně zváženo na digitální váze včetně veškerého originálního příslušenství (i včetně extra baterie) a pedálů. Změřenou hodnotu naleznete v profilu každého kola. - Testované elektrokolo jsme upnuli do standardního automobilového nosiče pátých dveří a hodnotili jsme, zdali to bylo snadné, či nikoli. Zde byla podmínka splněna u 18 ze všech testovaných modelů, díky nové konstrukci držáku i u celoodpružených elektrokol. - Manipulaci s elektrokolech, kterou běžně simulujeme vynášením elektrokola do schodů, nám letos nahradil padlý strom na testovací trase. Všechny modely elektrokol, mimo nákladního modelu, kde se ani mrštnost neočekávala, splnily možnost přenesení jezdcem, a proto jsme zde neodečítali žádné body. Novým testem, který se ale nijak nezapočítával do bodových výsledků, byla kompatibilita s nabíjecí stanici pro elektrokola umístěnou v ekolo.cz. Zde jsme bez problémů nabili všechny modely osazené bateriemi Bosch a Shimano a modelu s motorem Comp. Neuspěli jsme s nabíjením baterií v testovaných elektrokolech značek Giant, Specialized a Gogoro. Jakub Ditrich, ekolo.cz

