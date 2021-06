VELKÝ TEST ELEKTROKOL 2021: Horská kola s pevným rámem

Elektrokolo s pevným rámem je mezi Čechy prodejní hit. A není divu, je to univerzál vhodný jak do terénu, kde pomohou širší pneumatiky a odpružená vidlice, tak na cyklostezky a do města. V této kategorii testu, který redakce iDNES.cz připravila spolu s cyklistickým magazínem Elektrokola a prodejcem ekolo.cz, jsme letos projeli 6 kol různých značek.