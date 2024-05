Londýn pro pokročilé nabízí úžasné výhledy a minimum turistů

Může se hodit • Z Prahy i Brna je denně k dispozici několik pravidelných linek. Let trvá hodinu a půl a operují jej jak národní aerolinky, tak nízkonákladové společnosti jako jsou WizzAir, EasyJet nebo Ryanair. Nejvýhodnější je letět na letiště Heathrow, ze kterého se lze do centra přepravit metrem. Z ostatních letišť funguje spolehlivá vlaková doprava do centrálních částí města. • Ubytování v Londýně sežene už od 3 tisíc za pokoj za noc, za ubytování střední kategorie zaplatíte okolo 5 tisíc korun za noc. • Většina londýnských muzeí má volný vstup, zpoplatněn je často pouze vstup na jednotlivé výstavy. Zdarma se podíváte například do Britského muzea, Národní galerie, Přírodopisného muzea v Londýně nebo Námořního muzea v Greenwichi • Většina restaurací je v Londýně bez obsluhy, je třeba jít si objednat přímo k baru • Po městě se nejlépe cestuje metrem nebo typickým doubledeckerem, jedna cesta veřejnou dopravou vyjde na 50 korun, celodenní lístek pořídíte za zhruba 150 korun.