Divoký sever je plný krásy. Šluknovský výběžek vás naloží do klidu

Z dnešní pozice Pražana vidím svůj rodný kraj jinou optikou než v mládí, kdy jsem se životě na venkově snažila ze všech sil uniknout. Šluknovský výběžek je sice venkovem, zároveň má však, co do přírodních krás a nenápadné malebnosti, turistům z jiných koutů země rozhodně co nabídnout.

Od rozhledny k magickému labyrintu

Své putování můžeme začít v „neoficiálním hlavním městě Šluknovského výběžku“, obci Rumburk. V mírně modelované krajině Šluknovské pahorkatiny leží město, které pamatuje mnohé velké historické události. Během vzpoury v kasárnách, kde dnes sídlí základní škola, odepřelo v květnu 1918 svým velitelům poslušnost 65 mužů. Přestože vzpoura, dnes známá jako Rumburská, byla brzy potlačena a hlavní povstalci zastřeleni, socha „Nepokořený“ v městském parku dodnes připomíná hrdinství českých vojáků v 1. světové válce.

Po několika letech klidu bylo v roce 1938 území Rumburku spolu s celým Šluknovským výběžkem podle mnichovské dohody zabráno wehrmachtem. O čtyři dny později si Rumburk dokonce přijel prohlédnout samotný Adolf Hitler, který zařídil, že Rumburk měl až do roku 1945 téměř jednoznačně německý ráz.

Loretánská kaple Panny Marie (uprostřed) a ambit v Rumburku Poutní kaple Svatých schodů v Loretě v Runburku

Dnes se město pyšní krytými sportovišti, nejsevernějším gymnáziem v republice nebo jednou z největších barokních perel severních Čech, rumburskou loretou. Loretánská kaple, ambit a přilehlý kostel sv. Vavřince jsou významným poutním místem Českého Švýcarska a zároveň slouží jako učebnice architektury pod širým nebem. Loreta prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dnes se v ní konají nejrůznější kulturní akce. Každoročně se zapojuje do jarní Noci kostelů a v září zde probíhají divadelní a hudební loretánské slavnosti.

Necelé dva kilometry od centra Rumburku se na zalesněném čedičovém vrcholku Dymník (516 m n.m.) vypíná kamenná rozhledna. Jméno vršku Dymník pochází už ze středověku, kdy se na něm zapalovaly signální ohně. Za dobrého počasí je z prosklené vyhlídkové terasy rozhledny vidět panorama Lužických hor ze severní strany, Varnsdorfský špičák, nedaleká Vlčí hora i Ještěd. Na úbočí vrchu stojí už od roku 1895 výletní restaurace a v bezprostřední blízkosti také první certifikované fotbalgolfové hřiště v Česku pyšnící se dvěma osmnáctijamkovými hřišti světové úrovně.

Na principu kabaly a posvátné geometrie byl hned vedle hřiště vytvořen zajímavý útvar – krajinná hvězda. Kameny vysekané ze zdejší žuly byly objeveny při rekonstrukci kanalizace v nedalekém Jiřetíně pod Jedlovou a převezeny do Rumburku. Mezi sebou jsou propojeny žulovými chodníky a společně vytvářejí labyrint – prastarý duchovní symbol s řadou významů. Dva trojúhelníky uvnitř labyrintu znázorňují řád nebe a země a člověk stojí jako svorník uprostřed. Údajně se jedná o jedno z nejsilnějších duchovních a energetických míst lužickohorského podhůří.

Z Jeskyně víl do pivovaru

Devět kilometrů na západ od Rumburku leží obec Brtníky, jejíž návštěva se vyplatí především v zimě. Kolem působivých pískovcových stěn a skalních převisů zde v tmavých údolích z tajícího sněhu vznikají dechberoucí ledopády. Díky zemině, kterou s sebou tající voda bere, se zbarvují všemi barvami. Jednotlivé ledopády jsou v zimě dobře značené a obdivovat je lze na okružní stezce dlouhé zhruba devět kilometrů.

Kyjovské údolí Jeskyně víl v Kyjovském údolí

Komu krása ledopádů nestačí, může se přesunout do nedaleké Jeskyně víl. Jedná se o skalní převis s podzemními prostorami, ve kterých zima každoročně vykouzlí čarokrásnou ledovou výzdobu. Zkrátka návštěvníci nepřijdou ani v létě, protože jeskyně je přístupná celoročně (na její návštěvu se doporučuje vybavit se čelovkou).

Jeskyně víl se nachází nedaleko obce Kyjov, přibližně 6,5 kilometru od Krásné Lípy, kde je také nejbližší autobusová a vlaková zastávka. Z Krásné Lípy se můžete vydat procházkou Kyjovským údolím, jímž se vine říčka Křinice. Procházku můžete zakončit v pivovaru Falkenštejn v Krásné Lípě, který nabízí nejen čerstvé filtrací neupravené pivo, ale i vyhlášené pochoutky lokální kuchyně.

Křížovou cestou na zříceninu Tolštejn

Po dobře značených turistických stezkách lze dojít (cca 8 km) do vísky, která byla v roce 1998 zvolena díky svému umístění a historickým stavbám vesnicí roku. Jiřetín pod Jedlovou je známý především unikátní křížovou cestou z 2. poloviny 18. století. Od doby, kdy se na Křížové hoře údajně stal v době protireformace zázrak, sem začalo přicházet mnoho poutníků. Místní farář proto nechal na vrchu postavit kapli s křížovou cestou, kterou tvoří jedenáct rokokových zastavení. V roce 2017 prošla křížová cesta nákladnou rekonstrukcí, a o rok později pak areál dokonce zvítězil v soutěži Památka roku.

Pohled na Jedlovou horu

Nedaleko od Jiřetína se zvedá kopec se zříceninou hradu Tolštejn. Hrad byl vybudován na ochranu cesty z Čech do Lužice a jeho pozůstatky jsou dnes jedním z nejromantičtějších míst v celém výběžku. Po tříkilometrovém výstupu z Tolštejna se návštěvníkům otevře pohled na 23 metrů vysokou rozhledu na hoře Jedlová (774 m n.m.). Jde o třetí nejvyšší vrcholek Lužických hor a za jasného počasí skýtá úžasný výhled od Krušných hor až po Krkonoše.

U rozhledny stojí vyhlášená restaurace a pomník německého básníka Friedricha Schillera, který v místním kraji tvořil. Kousek pod vrcholkem nabízí vyžití pro sportovní nadšence adrenalinový park. Půjčují se zde terénní koloběžky, na kterých je možné vydat se po doporučených trasách klidnými lesními cestami kolem Jedlové hory, stejně jako podniknout sjezd prudkým terénem. Park nabízí také lezeckou stěnu, obří houpačku nebo oblíbený lanový park.

V nejsevernějším cípu republiky

V nejsevernějším cípu výběžku se rozkládá obec Šluknov. Ta drží titul nejseverněji položeného města v České republice, ale pyšní se také zrekonstruovaným renesančním zámkem s prvorepublikovým okruhem a vyhlášenou cukrárnou.

Šluknovský zámek

Když jsme u jídla, potažmo pití, nelze nezmínit pivo z pivovaru Kocour v nedalekém Varnsdorfu. Pivovar sám sebe nazývá jedním z průkopníků nového pohledu na pivo a pivovarnictví v Čechách. Jeho součástí je stylová restaurace nabízející pestrou paletu pivních speciálů, které už dnes můžete najít na čepu po celé republice. Pivovar navíc nabízí také ubytování zbudované přímo v železničních vagonech z roku 1972. Kromě prohlídky pivovaru a ochutnávky je návštěvníkům k dispozici venkovní mini zoo.