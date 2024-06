Zabalila příruční zavazadlo a odjela do Dubaje. Dnes tam prodává reality

Mohla byste srovnat ceny nemovitostí v Praze a v Dubaji?

Zrovna nedávno jsme dělali průzkum, z něhož vyšlo, že průměrná cena za metr čtvereční v Praze je 125 000 korun. V Dubaji je to 96 000 korun. Když si navíc vezmete, že v Dubaji lidé vydělají v průměru trojnásobek toho co lidé v Praze a že je v Dubaji i mnohem lepší životní úroveň, je to šílené číslo.

V jakých řádech se ceny těch dubajských pohybují?

Pěkné a kvalitní 1kk v Dubaji začíná na 160 tisících eur (zhruba 3 950 000 korun). Do toho si ale ještě započítejte, že takový byt v Dubaji má vše, co v Praze nemá. Má balkon, nebo terasu, bývá také z větší části vybavený a v ceně je zahrnuté i kryté parkovací místo. V domě také bývá bazén, fitness i nonstop recepce. Pak jsou tu samozřejmě i luxusní až ultraluxusní nemovitosti s privátní pláží. Tam už se cenově pohybujeme jinde.

Kvalita života je v Dubaji ovšem vyšší za nižší peníze. Ani energie tu nejsou drahé. Ceny nemovitostí v Česku i na Slovensku jsou naprosto hrozné, ta situace je neomluvitelná. Bydlení v Dubaji není laciné, ale je dostupné. Což se o evropských městech říct nedá.