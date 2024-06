Obézní žena žádá sedadlo v letadle navíc, teď chce delší pásy v autech

Jae Bae upozornila na problém s bezpečnostními pásy na svém tiktokovém profilu začátkem června. Boubelatá dáma v něm apeluje na firmy jako Uber a Lyft, aby donutily své řidiče používat prodloužené bezpečnostní pásy, které by mohli využívat i obézní lidé.

„Pokaždé, když využívám tuto dopravní službu, jsem nucená jet bez pásu, protože v autech nejsou prodloužené pásy k dispozici. Pro obézní lidi je to zcela běžná situace,“ napsala v popisku ke svému videu. „Nejde jenom o to, že je to nevhodné, je to i nebezpečné,“ upozorňuje. „Pro přepravní firmy by mělo být povinné, aby v každém autě byl alespoň jeden prodlužovač bezpečnostního pásu,“ domnívá se Jae Bae. Pro kritiky ještě dodává, že jeden prodlužovač vždy vozí s sebou, ale často nejde z nějakého důvodu použít, i přesto, že by měl být podle výrobce univerzální.

Jae Bae prohlásila, že jí Bůh svěřil úkol obhajovat tlusté lidi. Často využívá své sociální sítě k šíření údajné diskriminace, s níž se jako čověk s nadměrnou velikostí setkává, nejčastěji na letištích.

Podle Jae Bae by vedení firem, jako jsou právě Uber nebo Lyft, měla svým řidičům proplatit náklady na pořízení prodlužovače, který stojí zhruba 12 amerických dolarů (270 Kč). Pokud by se prodlužovač hodil právě do konkrétních aut přepravních firem, byl by tento problém vyřešen. „Bezpečí všech pasažérů by nemělo být otázkou volby,“ domnívá se Jae Bae.

Komentáře pod videem nebyly v drtivé většině zrovna soucitné. „Aniž bych chtěl být nějak hrubý – pokud v autě potřebujete prodlužovač pásu, mělo by to pro vás být znamení, že je na čase zhubnout,“ domnívá se jeden z diskutujících.

Jae Bae o sobě tvrdí, že si ji vybral sám Bůh, aby hájila zájmy obézních lidí. O problémech, se kterými se potýká nejen na cestách, natáčí videa a snaží se upozorňovat na nepříjemné situace všeho druhu. V jednom z nejznámějších videí například popisuje, jak se na mezinárodním letišti O’Hare International Airport poblíž Chicaga zasekla v otáčivých dveřích a personál letiště jí nijak nepomohl.