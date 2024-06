Tajemství přehrad: První hráz na Labi stojí kousek pod Špindlem

Tajemství přehrad Sledovat další díly na iDNES.tv

Koncem července 1897 napršelo v Krkonoších tolik vody, že to nemá dodnes v Čechách obdoby. Během dvou dnů ve Špindlerově Mlýně naměřili 250 milimetrů srážek. Masa vody se začala hrnout ze hřebenů do údolí, kde po sobě zanechala spoušť. Na horním Labi tehdy zahynulo 120 lidí.

Úřady proto hned začaly přemýšlet o stavbě kaskády přehrad, která by dokázala povodně zkrotit. Vzniklo tak nejen vodní dílo Les Království, ale i kamenná hráz pod Špindlerovým mlýnem v místě zvané Krausovy boudy, dnešní přehrada Labská.

Stavba začala v roce 1910 a trvala šest let, první světová válka ji naštěstí nezastavila. Nejprve byl zbudován obtokový tunel, do kterého byla pomocí předhrázky sveden tok Labe. Když bylo staveniště suché, začali dělníci čistit zvětralou skálu, aby bylo zavázání pevné. Výkopy sahaly do hloubky 4 až 7 metrů, na pravé straně až do 16 metrů. Podloží vyrovnali betonovou deskou ve tvaru hřebene a teprve na ní začala vznikat vlastní kamenná hráz.

Řez hrází VD Labská

Stěna z rulového kamene je vysoká 41 metrů, v koruně je dlouhá zhruba 150 metrů a široká 6 metrů. Šířka hráze v její patě je 36 metrů. Přehrada disponuje několika výpustmi. Skrz hráz vedou dvě potrubí o průměru 1 100 mm. Levá slouží jako spodní výpust, pravá měla vést do elektrárny. Původní záměr ovšem nebyl nikdy realizován, a tak je potrubí u pravého břehu zaslepeno. Malá vodní elektrárna vznikla pod přehradou až v roce 1993 a vede do ní odbočka z levé spodní výpusti.

Potrubí levé spodní hrázové výpusti o průměru 1 100 mm

V obtokovém tunelu bylo původně pět spodních výpustí. V letech 2017 až 2019 však byla tato část vodního díla zrekonstruována a zmodernizována. Pět výpustí o totožném průměru 1 100 mm bylo nahrazeno dvěma o průměru 2 000 mm se segmentovými uzávěry a jedním potrubím o průměru 800 mm.

Přehrada Labská disponuje ještě čtyřmi nehrazenými bezpečnostními přelivy při pravém břehu. Ve stejné výši je i hrana šachtového přelivu u levého břehu. Tento přeliv ústí do obtokového tunelu.

Šachtový přeliv zhora i zespoda

Nevhodný reliéf? Přetesat!

Víte, co znamená tajemný reliéf na vzdušním líci přehrady pod Špindlerovým Mlýnem? V reportáži vám to prozradíme. Dozvíte se také, proč se obří písmena musela pár let po dokončení hráze předělávat a co je dodnes skryto pod vrstvou betonu.

Jako vždy vám ukážeme všechny vnitřní prostory vodního díla. Projdeme si štoly spodních výpustí a zavítáme také do revizní štoly, která vede napříč celou hrází. Ukážeme vám vnitřek obtokového tunelu a podíváme se i pod šachtový přeliv. Někteří z nás se s tímto místem seznámili důvěrněji, než původně chtěli.

Obtokový tunel je dlouhý 150 metrů

S kamerou jsme samozřejmě zamířili také do zbrusu nové strojovny spodních výpustí v obtokovém tunelu. Dnes už je to legrace, ale dřív se tam musel hrázný dostávat třicet metrů vysokou kolmou šachtou. Po žebřících a téměř potmě. Řekneme vám také, v čem je unikátní vývar pod hrází. U nás nevíme o jiném stejně řešeném.

Vzdušní líc vodního díla Labská s vývarem a portálem obtokového tunelu

Zkrátka, ani s 25. dílem seriálu Tajemství přehrad se nebudete nudit. Za téměř 110 let existence si totiž nejvýše položené vodní dílo na Labi svoje místo na slunci mnohokrát obhájilo. A po tolika letech to vypadá, jako by byla hráz pod Špindlerovým Mlýnem odjakživa.