V systému DiPSy jsou výsledky přijímacích zkoušek, školy je zveřejní během dne

Výsledky by na veřejně přístupném místě měly ve středu zveřejnit také školy. Na střední školy do všech forem studia se podle posledních dat zveřejněných ministerstvem školství přihlásilo letos asi 157 000 lidí, z toho do denní formy studia téměř 152 000.

Letos poprvé se uchazeči mohli hlásit elektronicky s využitím ověřené identity zákonného zástupce. Přihlášky mohli podávat také takzvanou hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně stejně jako v předchozích letech papírovou formou. Uchazeči si mohli nově podat tři přihlášky místo dvou, určovali na nich, na jakou školu chtějí nejvíce.

Uchazeči o studium maturitních oborů středních škol a víceletých gymnázií absolvovali v dubnu jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládala z testu z matematiky a testu z češtiny. Opravené testy zveřejnil Cermat v systému DiPSy v neděli, prohlédnout si je v systému mohou uchazeči, kteří podávali přihlášky elektronicky nebo hybridně