Odvolat se nemá smysl, algoritmus přijímaček zafungoval, říká šéf Cermatu

Poslechněte si rozhovor s šéfem Cermatu Miroslavem Krejčím:

Přihlašovací systém k přijímacímu řízení na střední školy podle šéfa Cermatu Miroslava Krejčího neměl žádný problém. „Z mého pohledu to celé proběhlo neuvěřitelně hladce, i když to podle médií tak nemuselo vypadat. V podstatě nebyl žádný výpadek, žádný problém s konzistencí dat. Všichni rodiče podali přihlášky, na školy se data dostala a nakonec jsme děti bez problému rozřadili algoritmem na školy,“ řekl v podcastu Kontext.

Připustil, že k drobným chybám přeci jen došlo, byly ale na straně škol. Algoritmus fungoval správně. „Princip toho algoritmu je, že vezme priority a pořadí žáka na konkrétní škole a podle toho rozhodne, na kterou školu se dostane, respektive jestli se na tu školu dostane, nebo ne. Pak rozhoduje na dalších školách. Ředitelé nám měli dát jedinou dvojici dat, a to je pořadí žáka a jeho registrační číslo. Jenže několik ředitelů nám dodalo čísla pořadí špatně,“ vysvětlil chyby Krejčí.

Odvolání na základě nepřijetí nemá smysl. „Chyba byla opravena námi, dostali jsme seznamy do stavu, jako kdyby škola chybu neudělala, žádné takové odvolání nemá smysl a i kdybychom ty školy zveřejnili, tak by to na odvoláních nic nezměnilo. Jiná situace by byla, kdybychom ty chyby neopravili, potom by bylo naprosto relevantní, abychom dali veřejně seznam škol, k nimž se mají rodiče odvolávat, ale teď to není vůbec na stole,“ objasnil šéf Cermatu.

Jistotu, že jsou všechny chyby opravené, Krejčí nemá. „Nevíme o dalších školách, co mohly nadělat v pořadí chyby. Na to mohou teď přijít rodiče, když kontrolují výsledkové listiny. Pak se samozřejmě na té škole mohou odvolat. Na druhou stranu to neznamená, že škola přijme všechny jenom proto, že udělala chybu. Musí posoudit, jaký dopad měla ta chyba a v podstatě rozhodnout, jestli, kdyby tu chybu neudělali, by se daný uchazeč posunul nad nějakého přijatého uchazeče, nebo ne,“ doplnil Krejčí.

