Podpora na lůžku. Gningovi šlo o život, celý tým Teplic ho navštívil v nemocnici

„Celý čtvrteční trénink odmakal, pak šel na masérnu s tím, že ho bolí břicho. A ležel tam už docela v křečích. Naštěstí se naši maséři zachovali chladnokrevně, obvolali doktory a Abu ještě v tréninkovém musel do nemocnice,“ popsal sled dramatických událostí trenér Zdenko Frťala. „Vyšetření zjistilo, že mu praskl vřed, už po čtyřech hodinách ho operovali.“

Útočník jen z nemocničního lůžka sledoval zápas sklářů v Liberci, kteří po vítězství 2:1 v odvetě semifinále skupiny o Evropu postoupili do finále. „Snad to pro něj bude pozitivní podpora,“ povídal trenér po utkání a hned zvěstoval, že v úterý ho podpoří celý tým přímo v nemocnici.

A to se i stalo.

Před tréninkem se mužstvo sebralo a pěšky si to štrádovalo do špitálu, který je od Stínadel co by míčem dohodil. „Několik lidí se mě ptalo, kam jde celý tým, když ho viděli kráčet městem,“ pousmál se šéf teplického marketingu Martin Kovařík.

Podpora spoluhráče přímo v teplické nemocnici byla podle Frťaly naprosto přirozená a samozřejmá. „Abu je jedním z nás. Logicky nás napadala myšlenka ho navštívit. Měli jsme to předem domluvené s panem primářem, přece jen když přijde dvacet lidí naráz, tak abychom nikoho nevyrušovali a zároveň nevyplašili,“ líčil Frťala. „Na chodbě jsme potkali akorát sestřičky, které se o něj starají. A na pokoji měl pána s utrženým ramenem, který hraje ragby. Bohužel neumí anglicky, tak si moc nepokecají.“

Otevřený trénink FK Teplice pro školáky na stadionu Na Stínadlech. Abdallah Gning.

Fotbalovou návštěvu chirurgického oddělení pozdravil i doktor, který pětadvacetiletého hráče operoval. „Řekl nám, jak se Abu cítí, jaká bude další péče. Nebude snadná, musí až šest týdnů dodržovat dietu, následovat bude delší doba léčení. A když nenastanou komplikace, třeba za dva měsíce se bude pomalu dostávat do tréninkového procesu,“ přiblížil další kroky Frťala.

I podle něj měl Senegalec kliku. „Někdy jde v těchto situacích o život, on měl štěstí v neštěstí, že se to stalo na stadionu a lékařský štáb zasáhl,“ oddechl si trenér, pod jehož velením se teplický tým proměnil v soudržnou partu. A vycítili to i fanoušci žluto-modrých, kteří plní stadion jako už dlouho ne.

Na Gninga si letos smůla zasedla. Už část podzimu vynechal kvůli zranění, a když si na jaře ošklivě pochroumal koleno, zdálo se, že se sezonou je amen. Zázračně se vrátil, jenže teď ho vyřadil prasklý vřed. V minulé sezoně byl s devíti brankami nejlepším střelcem sklářů a klub stanovil jeho cenovku na 50 milionů korun, v aktuálním ročníku však i kvůli zdravotnímu soužení neskóroval.

„Někdy máte fazonu, že dáte třicet gólů za sezonu, jindy se můžete snažit sebevíc a nepadá vám to. Tenhle ročník mu moc nevyšel, celou dobu ho provází smůla. Zdraví je ovšem teď nejdůležitější.“

V neděli Teplice doma rozehrají finále skupiny o Evropu s Hradcem Králové. Potěší svého maroda Gninga znovu?