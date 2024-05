Děsivý náraz Chorvata do tyče, strach o Řekovo oko. Liberec se bál o cizince

„Je při vědomí, má naražená žebra, ucho, hlavu,“ prozradil hostující trenér Luboš Kozel. „Doktor mi říkal, že nějakou dobu si nepamatoval. Až přijedeme do Liberce, vyšetření na CT ukáže víc.“

Slovan se na Stínadlech hnal za vyrovnáním a balkánský útočník za míčem u vzdálenější tyče, kam mu ho naservíroval střídající Denis Višinský. Balon minul, tyč ne. Vyhnout se už nedokázal. Několik minut ho ošetřovali. Na nosítkách už měl hlavu nahoře, držel si na ní pytlík ledu. A fanouškům rukou a zdviženým palcem pokynul, že je mimo ohrožení života. Dočkal se potlesku.

Hororový okamžik, liberecký Luka Kulenovič narazil hlavou do tyče.

„Doufám, že Kulenovič bude v pořádku,“ vzkázal teplický trenér Zdenko Frťala na tiskové konferenci sám od sebe. I jemu se při pohledu na karambol rodáka z kanadského Toronta sevřelo hrdlo: „Bylo to hrozně nebezpečné. Věřím, že to nebude mít žádné následky a že bude co nejdříve připravený.“

Liberecký obránce Matěj Chaluš o nezaviněném nárazu Chorvata do tyče tvrdil: „Zatrnulo mi, snad bude na další zápas ready a tohle použije jako motivaci, aby dal gól nebo víc gólů. Ale viděl jsem to z dálky. Naopak kousek od sebe jsem měl Mariose Pourzitidise a z toho jsem byl víc nervózní. Bál jsem se, jestli nebude problém vážnější.“

Chaluš narážel na incident z 25. minuty, kdy se řecký zadák mimo míč svalil ve středovém kruhu k zemi spolu s domácím Abdallahem Gningem. Senegalec dostal za faul žlutou kartu. Souboj viděl málokdo, kamery postřehly jen jeho závěr. A tedy Gingův zápasnický chvat, jímž protihráče složil na trávník.

„Celý zápas byl tvrdý. Tenhle střet neviděl nikdo, balon byl pryč. O to smutnější je, že když je míč mimo, jak může málem přijít o oko. Nějak spolu padali, nevím, co se stalo. Když se podíváte na Mariovu tvář, moc nevypadá, že by hrál fotbalový zápas,“ nechápal Chaluš. „Ale to je fotbal, ukazuje to, jak moc náročný soupeř Teplice jsou a jak moc bojují.“

Teplický kouč Frťala prý postřehl, jak se Gning a Pourzitidis vzájemně drželi. Pak už přeostřil na akci svých sklářů. „Čtvrtý rozhodčí řekl, že v úvodu byl faul od hostujícího hráče, pak byl Abu v souboji agresivnější. Jestli došlo k nějakému úderu, chtěnému nebo nechtěnému, to nevím,“ krčil rameny.

Domácí vyhráli úvodní zápas semifinále skupiny o Evropy 2:0 a není jisté, zda Liberec oba hráče bude moct do odvety použít. „Mario nemá úplně hezký obličej, naštěstí to vypadá, že ani u jednoho to nebude tak vážné. Uvidíme. Pokud by Luky neměl hrát, bylo by to pro nás oslabení,“ zdůraznil Kozel. Druhý zápas se v Liberci hraje v neděli 12. května.