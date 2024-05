Souček před Eurem: Zopakovat úspěch hokeje? To asi ne, ale je to inspirace

Někteří z reprezentantů se potkali už na pondělní premiéře dokumentu Hrdí lvi: Postup, který mapuje cestu na závěrečný šampionát. V úterý odpoledne trenér Ivan Hašek odtajní nominaci, následovat bude příprava včetně soustředění v Rakousku a 18. června pak první zápas mistrovství Evropy proti Portugalcům.

Ačkoli dějištěm šampionátu nebude Česká republika, fotbalisté doufají v podobnou podporu, jakou měli svěřenci Radima Rulíka v Praze.

„Byl jsem rád, že to začalo hned prvním zápasem, lidi za hokejisty šli, podporovali je, a přesně to bychom chtěli, aby se nám povedlo v Německu. Sám jsem byl na finále, bylo to úžasné a věřím, že když nás Češi poženou stejně, tak se nám může taky podařit zázrak, i když asi ne až takový,“ usmál se Souček krátce po projekci nového filmu.

„Celá moje rodina ví, že jsem sledoval každý zápas. Tohle by byla motivace pro každého sportovce, kdyby viděl, že to může vypadat takhle. Je to neuvěřitelná inspirace,“ doplnil křídelník Václav Černý.

Ten na rozdíl od kapitána nemá jistotu, že se turnaje zúčastní, a napjatě vyhlíží zveřejnění nominace, jejíž složení by mělo být směrem k šampionátu definitivní. „Připravuju se nejlépe, jak to jde a čekám.“

Bez ohledu na to, kdo do Německa pojede, se však bude fotbalistům hokejové zlato jen těžko dorovnávat.

„Neberu to jako závazek, ale víme, že tenhle rok je sportovní, protože pak následuje ještě olympiáda. Konkurence ve fotbale je velká, ale to neznamená, že bychom se vzdávali,“ pravil Petr Fousek, předseda fotbalové asociace. „Svému hokejovému kolegovi Aloisi Hadamczikovi jsem pogratuloval a teď je řada na nás.“

Češi narazí ve skupině kromě zmíněného Portugalska také na Turecko a Gruzii. Postoupit můžou i ze třetího místa. Fousek se Součkem se shodli, že cílem je minimálně osmifinálová účast.

Slavnostní premiéra filmu Hrdí lvi: Postup. Zleva Petr Šedivý, Tomáš Souček a Petr Fousek.

„Jestli chceme uspět, tak musí každý potlačit své ego, přizpůsobit se týmu a jít naplno, odevzdat se. Z toho pak může vzejít forma celého týmu,“ vysvětlil Souček. „Úspěch hokejistů ukázal, jaká síla je v soudržnosti týmu, zvlášť v českém kolektivním sportu, že nikdo není víc než tým,“ přitakal Fousek.

Nakolik se parta kolem Součka inspiruje hokejovým výběrem bude patrné už za pár týdnů.