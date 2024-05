Teď je to na vás, pánové. Trenér Hašek nepřekvapil, přesto lehce riskuje

Žádné vyloženě senzační jméno na soupisce nenajdete. Ani šokující opomenutí se nekoná.

Nominace spíš logicky odráží zásady, kterými se Hašek s asistenty Köstlem a Veselým řídí.

„Jestli chceme uspět, všichni musí potlačit své ego ve prospěch týmu,“ pravil Hašek rozhodně. „Jako hokejisti, kterým bych rád poblahopřál ke zlatu.“

Pokud vás tohle srovnání také láká, pak opatrně. Je sice pravda, že ani od hokejového nároďáku se nečekalo, že pražský turnaj dotáhne ke zlaté tečce, a kouč Rulík byl na začátku pod palbou, ale hranici úspěchu má fotbalová reprezentace nastavenou úplně jinde.

Pokud na Euru projde ze skupiny, splní povinnost.

Cokoli víc? Příjemné překvapení.

Na tom úterní nominace těžko mohla něco změnit. Tým na papíře nevypadá špatně, ale když soupisku procházíte, rychle vás trkne, co reprezentaci dlouhodobě pálí nejvíc: kdo bude tvořit?

Těžko mohl Hašek za necelý půlrok zázračně objevit někoho, kdo dodá hře větší šmrnc, protože český fotbal kreativitu v posledních letech neplodí. Ale i tak možná stálo za zvážení, jestli aspoň na pozici ve středu zálohy nevzít vedle šikuly Baráka ještě jeden odlišný typ než sbírku bojovníků, která se v nominaci sešla.

Kouč Ivan Hašek během nominační konference fotbalové reprezentace před mistrovstvím Evropy 2024.

Kapitán Souček, maratonec Sadílek, poctivec Provod, jediný nováček Červ – všechno dříči, u nichž máte jistotu, že nic neodfláknou, ale zároveň nemůžete čekat, že opakovaně převezou soupeře něčím nečekaným. Alternativou mohl být třeba slávista Ševčík, v lize tak trochu atyp, jehož ale brzdí křehkost. Pro Haška a spol. byl mužem na hraně, mezi ním a Červem váhal do poslední chvíle: „Rozhodly výkony v poslední době a to, jak se Červ adaptoval po přestupu do Plzně.“

Pravda je, že moc dalších alternativ v úvahu nepřipadalo. Janošek, který dotáhl nizozemskou Bredu do první ligy s exkluzivní bilancí 10 gólů, 11 přihrávek? Tohle jméno možná stálo za risk, jenže i v pětadvaceti je pořád na top scéně neozkoušený a na Euru by zřejmě dostal minimální prostor.

Ze stejného důvodu Hašek nevzal ani Hlavatého z Pardubic, kterého přitom od nástupu do funkce několikrát osobně vyrazil sledovat: „Oba patří k hráčům pro budoucnost. Máme je mezi náhradníky pro případ, že by nám vypadlo víc hráčů.“

Podobně mluvil kouč i o sparťanu Panákovi, kterému ovšem letos bude už devětadvacet. Neměl v Německu být? Proč ne, ale zrovna na stoperské pozici je z čeho vybírat.

Bolístky cítíte jinde, hlavně na levém kraji, kde Hašek zariskoval. Napadlo by vás, že do Německa poveze jediného levého obránce? David Jurásek se navíc sezonou, kterou rozdělil mezi angažmá v Benfice Lisabon a Hoffenheimu, spíš protrápil, jen sedmkrát nastoupil od začátku. Ve Slavii býval zvyklý útočit a sbírat asistence, teď za rok nahrál na jediný gól a jen dvakrát odkopal celý zápas.

Čekalo se, že Hašek k němu přidá ještě jednoho z dvojice sparťanů Zelený –Ryneš, jenže oba zůstali mezi náhradníky. Kdo tedy zvládne záskok? Snad slávistický univerzál Douděra, ale bude muset hrát přes nohu, což je složitá disciplína.

Nominace českých fotbalistů na mistrovství Evropy v Německu.

Paradoxně nejvíc možností má najednou Česko v útoku, kde přitom dlouhé roky složitě hledalo. Teď si Hašek mohl dovolit vynechat i nejlepšího ligového střelce Jurečku, protože variant se mu nabízí dost: z šestice Schick, Kuchta, Chorý, Chytil, Hložek a Šulc je každý jiný a někteří využitelní na více postech, což se náramně hodí.

Dobře, že trenér našel místo i pro Černého, který ve Wolfsburgu pravidelně nehraje, nebo pro slávistického drzouna Matěje Juráska. Oba umí to, co Česku na mezinárodní úrovni obvykle nejvíc chybí: přejít přes hráče, zmást fikanou kličkou, zkrátka si troufnout.

To bude na Euru potřeba. Začíná se už za necelé tři týdny v Lipsku proti extra silným Portugalcům.