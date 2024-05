Mluvit o Evropě jsem zarazil už dávno, líčil teplický kouč Frťala po postupu

Po dvou výhrách nad Libercem postoupili do finálové bitvy v ligové skupině o Evropu, přesto v kabině fotbalových Teplic dál platí zákaz o pohárech mluvit. „To jsem zarazil už v průběhu sezony, kdy se nám dařilo a mluvilo se i o první šestce. Dívám se na to reálným pohledem, jdeme postupnými kroky. Především chceme mít tým, který bude předvádět takové výkony, aby toho fanoušci, co na náš zápas nepřišli, litovali,“ přál si teplický kouč Zdenko Frťala po nedělní výhře 2:1 v Liberci.