Teplická fóbie z Hradce? Ne! Ale šance je 30 na 70, říká Frťala

„Mrzí nás, že zatím neumíme najít recept na Hradec,“ posteskl si teplický kouč Zdenko Frťala, který svého kata paradoxně do nejvyšší soutěže dotáhl. „Ještě k tomu budeme mít jedno utkání. Nechceme z toho udělat nějakou fóbii, že nedokážeme porazit Hradec, to ani náhodou.“

Převaha byla Teplicím ve všech třech střetnutích s votroky k ničemu. V neděli dokonce gól slavily, jenže Čerepkai zakončoval z ofsajdu, jak poté rozhodl VAR. Zajímavostí je, že VAR zrušil teplickou branku ve všech třech letošních zápasech s Hradcem Králové.

„V utkání s Libercem trefíme dvě šibenice ze 30 metrů, dnes tam byly centry, střely, šance...“ řekl Frťala. „Nemám klukům kromě gólů co vytknout. Chtěli jsme se rozloučit s fanoušky kvalitní hrou, což si troufnu říct, že jsme předvedli. Roli hrála i některá zranění, Knapík s Labíkem museli střídat, ale hlavní důvod je, že jsme prostě nedali branky.“

A to ani v přesilovce po vyloučení hostujícího Harazima, který šel přednostně do sprch čtvrthodinu před koncem. Ve výskoku zasáhl Bílka kolíky do kolena a sudí Volek po konzultaci s videorozhodčím opravil svůj původní verdikt ze žluté na červenou kartu. Hradci to nevadilo, střídající žolík Koubek v 87. minutě rozhodl; míč narval pod břevno, prosadil se po pěti minutách na hřišti.

„Faul před gólem Hradce? Ani to nechci vidět, už to nevrátíte,“ uvedl smířlivě Frťala. „Gól byl uznaný, určitě nebudeme podávat protest. Někdo viděl faul, jiný ne, rozhodčí gól uznal, to je všechno.“

Hradecký trenér David Horejš oslavil nedělní 47. narozeniny nejlíp, jak mohl. „Stále je to 50 na 50, i když jsme si nějakou pozici vytvořili,“ nepodléhal přehnané euforii. „Musíme ocenit i výkon Teplic.“

Teplický obránce Jan Knapík v šanci před brankářem Adamem Zadražilem z Hradce Králové

Frťala se podobnými řečmi uchlácholit nedá. „Já bych odvetu viděl 30 na 70. Oni vás prostě chtějí někam navést. Jejich sportovní ředitel Jirka Sabou říkal, že měli kliku, že není hotovo. Ale Sabina je Sabina, tyhle jeho hry mám už dávno načtené,“ pousmál se trenér sklářů.

Finálovou odvetu hostí nový královéhradecký stadion v sobotu. Vítěz dvojzápasu se o Evropu utká s pátým celkem titulové skupiny. „Máme pět dnů si znovu uvědomit, že každý soupeř má nějaké kvality, způsob hry. Dnes jsme snad všechny úkoly splnili, Pilaře a další hráče se nám povedlo ubránit, ale útočná fáze nám nevyšla a odměna nepřišla. Ale nemůžeme věšet hlavy,“ burcoval hned Frťala.

Výsledek nevidí jako tragický. „Pořád je šance, neprohráli jsme 0:3. Hradec je doma hodně nebezpečný, euforie, plný stadion, ale my se jim to budeme snažit zkomplikovat,“ hlásil kouč Teplic. „Zdravotně jsme pobití, někteří už jdou na hranici.“

Před utkáním se klub rozloučil s teplickou ikonou Tomášem Grigarem, který po 15 letech Stínadla opustí. Po brankáři, jenž seděl na střídačce, pojmenoval sektor 30, což je číslo jeho dresu. Stejnou cifru složil při svém choreu i teplický kotel, čímž mu vzdal hold.