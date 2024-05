PONEDĚLNÍK: Ještě lepší Sparta, Slavia loví Chorého a ať sestup není z ofsajdu

Druhá Slavia vstřebává neúspěch, znovu bez titulu, ba dokonce bez trofeje. A to neodehrála špatný ročník. V Evropě ani doma, kde stejně jako Sparta prohrála jen dvakrát. Jenže když 82 bodů nestačí, je to pak šichta.

A hlavně zásluha šampiona, že je první. Dvě remízy navíc udělaly zásadní rozdíl. Je jedno jestli, je najdete v domácím utkání Slavie s Olomoucí, nebo jiném.

Rozdílových hráčů měla Sparta víc, útočný trojzubec Birmančevič – Kuchta – Haraslín byl fantastický. Může se zdát, že individuality rozhodly, že dobře namazaný běhavý stroj Slavie nestačil, a to se také sešívaní mohou pyšnit hned dvojicí kanonýrů Jurečkou (17 gólů) a Chytilem (16).

Odlišnosti jsou na první pohled patrné ve způsobu hry, ale také v točení sestavy. Tu sešívanou trenér Jindřich Trpišovský měnil možná až příliš. Sparťanský protějšek Brian Priske dělal spíše jen vynucené změny, nejčastěji kvůli vyloučení. Snad pouze disciplína se dá jeho mančaftu vytknout.

Kapitánovi Ladislavu Krejčímu se tedy teď vyčítá i to, že v euforii podepsal dres s číslem 88 a „jmenovkou“ Jude Slavie. Jistě, měl si to odpustit, pokud si tedy toho nápisu při návalu podpisů a euforie vůbec všiml, ale dělat z něj nácka není na místě. Od rasistických názorů se v reakci distancoval na sociálních sítích. Krejčí bude Spartě jako lídr chybět, je však čas se posunout do top ligy. Na Letné odvedl dost. Nechť záda drží.

Slzy štěstí? Ne, slzný plyn

Jan Kuchta prožil báječný den, vytáhl se před rodinou, ač tchána Josefa Dufka, šéfa Mladé Boleslavi, moc nepotěšil. Pokračuje v reprezentační formě; z posledních šesti utkání dal devět gólů, přiblížil se koruně pro krále střelců i nominaci na Euro. Vybrat útočníky bude asi ten nejtěžší úkol pro trenéra Haška.

Škoda že titulové oslavy pokazil incident s policií, která slzný plyn stříkala i na děti. Nejspíš individuální selhání pod tlakem náročné práce. Ne, vážně není chyba rodičů, že vezmou potomky na fotbal. Domácí klub nemusí hostující fanoušky pustit slavit na své hřiště, na to má nárok, ale je mrzuté, když si příznivci odnesou z utkání zbytečné trauma. Fotbal je o radosti, nikoli o štěkání vlčáků. Nechejme zákrok policie, kterou přivolala Mladá Boleslav jako pořadatel, posoudit patřičné orgány. Podobný přístup zvolila přes víkend mlčící LFA.

Slavia už přemýšlí, co udělat, aby znovu nebyla ta druhá. Mezi vyhlídnutými posilami má například plzeňského hroťáka Tomáše Chorého, jehož láká opakovaně i na tučný podpisový bonus, leč obrovitý útočník podepsal u Viktorky nový kontrakt a přesuny před mistrovstvím Evropy bývají většinou unáhlené. Do Plzně by mohl jako náhrada zamířit Daniel Fila.

Západočeši se teď soustředí na finále českého poháru proti Spartě, trenér Miroslav Koubek tomu podřídil sestavu v duelu s Baníkem, většinu opor nechal odpočinout. Ostrava je blízko čtvrté pozici, doma potřebuje skolit Slovácko a věřit, že Slavia se rozloučí doma s diváky proti Mladé Boleslavi na úrovni.

Sen o Evropu nadále živí i Hradec Králové, který potřetí v sezoně porazil Teplice, třebaže dohrával v deseti. Ať už to dopadne jakkoli, mohou být v Teplicích nadšení. Končit doma s více než šestitisícovou návštěvou, aktivním kotlem fanoušků, je asi to nejlepší vysvědčení pro všechny lidi v klubu za to, jakou práci odvedli. Jen pokračovat.

Napínavý boj záchranu, kalibrovaná čára chybí

V klidu jsou už Pardubice, které smetly i díky hattricku Krobota Karvinou. Ještě více než góly byly krásnější pasy, jež rozdával středopolař Hlavatý. Má to v oku i v noze. Bude zajímavé pozorovat, co udělá s mladým týmem výměna trenéra – Radoslava Kováče odcházejícího do Liberce má nahradit olomoucký Jiří Saňák.

Je pozitivní, že stále méně se potvrzují nářky typu „ligu jsem hrál dlouho, nejsem naivní, a tak vím, jak to chodí.“ I týmy, které v závěru sezony hrají jen o čest, obírají protivníky, jímž jde o ligový život, jako se to v uplynulém kole povedlo Bohemians ve Zlíně a Jablonci v Českých Budějovicích.

Co už ale pozitivní není vůbec, že o sestupujícím rozhodne do značné míry i absence kalibrované čáry. Jasně, nedá se na to shodit všechno, ale když si pustíte z dostupných záběrů, jaký gól kvůli ofsajdu nebyl uznán zlínskému Žákovi a jaký pro změnu byl uznán českobudějovickému Ondráškovi, musíte naznat, že někde měl sudí u videa kuráž a jinde radši ne. Bez ohledu na to, zda rozhodl správně, či nikoli - to snad ani rozseknout nešlo.

Komise rozhodčích oznámila, že sudí u videa Klíma s Hájkem porušili protokol VAR a v případě zlínské branky neměli intervenovat. V boji o záchranu by nyní bylo zcela jiní pořadí.

Zlínu nezbývá než vyhrát v Jablonci, ale nedá se čekat, že Peltův klub bude mít slitování. Ty časy, kdy bafuňáři chodili před utkáním majestátně po trávníku s potutelnými úsměvy, jež slibovaly leccos, jsou už snad pryč.

Pěkné ponedělí.