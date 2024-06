Že jsme byli favorit? Myslíte na sestup? Zkušený Fleišman o baráži a záchraně

Brankář karvinských fotbalistů Dominik Holec, který kvůli zranění zůstal mimo sestavu, odšpuntoval sekt a všechny na střídačce pořádně pokropil.

Karvinští v barážové odvetě o první ligu porazili Vyškov 1:0 a i v příští sezoně budou prvoligoví.

Fotbalisté pobíhali útrobami stadionu a naplno pouštěli hudbu. Radovali se ze záchrany mezi elitou.

Devětatřicetiletý zkušený obránce Jiří Fleišman zachoval dekorum. „Nedostali jsme gól. Zvládli jsme baráž a zůstáváme v lize, což je to nejdůležitější,“ říkal devětatřicetiletý Fleišman.

Byly jste ale jasnými favority. Souhlasíte?

Myslíte na sestup?

Ne, v baráži...

Slyšel jsem, že jsme jasní favorité na sestup, takže ti, co to říkali, tady mají odpověď. Baráž jsme zvládli s čistým kontem, hráli jsme zodpovědně dozadu. A jestli jsme byli favority na postup z baráže... Vyškov má kvalitní mančaft a vždy se začíná od stavu nula nula. Stát se může cokoliv. Favorit jsme byli jen papírový, ale naštěstí jsme to potvrdili i na hřišti.

Šlo o hodně, takže i to byl důvod spousty emocí?

Bylo jich hodně, jasně. To jsou důležité zápasy a zvlášť dneska, to bylo finále všeho. Kdybychom utkání nezvládli, tak by to byla ostuda. Věděli jsme, že musíme udělat všechno pro záchranu. Vyškov byl trochu i nervozní postupem času a z toho vyplynuly některé věci. Ale k fotbalu emoce patří. A mně se pak hraje lépe, protože mě to dostane do varu. Mám to rád. Od té červené karty už bylo rozhodnuto.

Tu dostal v závěru vyškovský Nghabo, že vysokou nohou ohrozil vašeho stopera Svozila. Tam to zavánělo i pořádnou rvačkou, jak jste se do sebe pustili.

Rvačkou ne, ale bylo to už na konci zápasu. On tam šel úplně nesmyslně, byla to jeho hloupost. Každý na hřišti by se zastal spoluhráče. My jsme po protihráči skákali, ani jsme nevěděli, co se Svozkou je. Jasná červená a pro nás to bylo jen dobře.

Rajmund Mikuš (vpravo) a Momčilo Raspopović se radují z gólu Karviné v odvetě baráže.

Jak moc mužstvu pomohl dubnový návrat Rajmunda Mikuše, který od září kvůli zraněnému kolenu nehrál?

Hodně. Měl snad bilanci pět plus pět. Ani mu to nepočítám, protože on se pak jen vytahuje. Ale pomohlo to. Čísla od té doby, co zase nastoupil, měl. Je to pro nás důležitý hráč.

Jak těžké bude pro Karvinou, aby se v další sezoně vyhnula boji o záchranu?

My jsme si ukázali, že můžeme vyhrávat zápasy, že můžeme hrát s každým. Neříkám, že silné soupeře budeme porážet každý den, ale dá se s nimi hrát. Karviná minimálně ukázala, že do baráže nepatří, ke konci ligy i v baráži jsme ukázali, že sílu máme. Teď bude potřeba mančaft posílit a Karviná nemusí příští sezonu bojovat v baráži o záchranu.

Vy už víte, zda zůstanete?

To nevím, protože smlouvu teď nikde nemám. Dnes oslavíme záchranu v lize a ve čtvrtek odletím na dovolenou. Až se vrátím, budu řešit, co dál. Možná, že si sedneme s vedením, dáme nějaké pivko, společnou večeři a uvidíme, na čem se domluvíme.

Takže po tom, co se z hostování vrátíte do Baníku Ostrava, budete volný hráč?

Ano, od prvního července.

Nějaká nabídka se už objevila?

Ne, zatím ještě ani z Karviné nic oficiálního nebylo. Nechtěl jsem to řešit v nadstavbě a teď v baráži už vůbec ne. Na to bude dost času. Uvidíme, co přijde, jestli vůbec něco přijde, ale cítím se dobře a chci ještě pokračovat dál.