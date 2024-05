Teplický trenér Frťala: Sešly se dva nechutné týmy. Šanci jsme měli

„Nechci tímto dvojzápasem dehonestovat celou naši sezonu, ale teď jsme určitě smutní, protože si myslím, že jsme měli šanci dostat se dál,“ mrzelo vyřazení teplického trenéra Zdenka Frťalu.

Hlavní problém? Produktivita. „Na domácích možná byla vidět nervozita, protože to vítězství 1:0 u nás bylo částečně zrádné. Ale my jsme nebyli schopni tu jejich pevnou defenzivu prolomit, proto je jejich postup zasloužený. Věřím, že lidi si taky přišli na svoje, že to bylo dramatické, nás jen mrzí, že jsme nebyli schopni Hradci dát aspoň jednu branku,“ štvalo kouče.

Teplice proti Hradci Králové neskórovaly letos ani jednou, a to se s ním potkaly čtyřikrát. V základní části mu dvakrát podlehly 0:1, teď v nadstavbě 0:1 a 0:2.

„Jestli je Hradec nechutný mančaft? To říkají i o nás,“ usmál se Frťala. „Sešly se dva nechutné mančafty, hra naše i Hradce je založená na poctivé defenzivě. Přidaná hodnota soupeře jsou dvě osobnosti, Ladislav Krejčí a Václav Pilař jsou nadstandardní hráči a nositelé jejich kvality. Při vší úctě ke všem ostatním, oni dělali ten rozdíl v tomto dvojutkání, my takové hráče postrádali,“ uznal kouč sklářů.

Teplický brankář Richard Ludha inkasuje gól od Hradce.

Kádr Teplic teď navíc opustí některé opory, stoper Štěpán Chaloupek i střelec Daniel Fila míří do Slavie. „To jsou věci, které jsou dané. Na posilách pracujeme v průběhu celého jara. Určitě to nebudou jména, která mají nějaký zvuk, ale budeme rádi, když k nám přijdou, abychom je tady zviditelnili. A třeba zase vyskočí noví Křičfalušiové, Labíkové a podobné typy. Pořád to budeme mít nastavené tak, aby naší prioritou byl týmový výkon,“ zdůraznil Frtala.

Nechce, aby tahle povedená sezona byla pro Teplice jen jednou epizodou. „Nesmíme usnout na vavřínech. Tahle sezona je pro všechny hráče i zaměstnance klubu odměna, jak se nastavili, jak fungovali. Ale je co zlepšovat, nesmíme si myslet, že jeden rok změní veškeré dění v klubu, to by byla cesta o dva kroky nazpátek. Teď si to můžeme v uvozovkách užít, ale musíme mít dál nastavené hlavy, že nás znovu čeká hodně práce.“