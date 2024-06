S Teplicemi trénuje Takács, skláři jednají s Baníkem o jeho návratu

Teplickému odchovancovi Takácsovi končí smlouva v Baníku Ostrava, od kterého má svolení připravovat se se skláři.

„V poslední době se bohužel potýkal s četnými zraněními, prošel si složitým obdobím. Ale už by měl být v plné síle a předpokládáme, že bude schopen absolvovat celou letní přípravu. V současné chvíli probíhají velmi intenzivní jednání, jestli se nám je podaří dotáhnout, bude pro nás bude velkou posilou. Chtěli bychom, aby se stal osobností a lídrem kabiny,“ přeje si teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Brzy 28letý stoper či defenzivní záložník posbíral v za Teplice, Slavii, Mladou Boleslav a Baník 161 startů, nastřílel 15 gólů.

Další novou tváří je útočník Filip Horský z pražské Slavie, který naposledy hostoval ve Slovanu Liberec. Reprezentant do dvaceti let se začne s teplickým týmem připravovat a nyní se řeší forma jeho působení na Stínadlech.

V Baníku si skláři kromě Takácsce vyhlédli i 22letého levého wingbeka Jaroslava Harušťáka, jenž strávil jarní část sezony v druholigovém Prostějově. „V tuto chvíli řešíme s Baníkem formu jeho působení v Teplicích. Jde přesně o ten post, který jsme už po sezoně avizovali, že bychom rádi posílili,“ zdůrazňuje teplický sportovní ředitel.

Ladislav Takács v dresu Baníku Ostrava.

Brankářskou sestavu pak doplní devatenáctiletý Matěj Čechal, který do Teplic přichází po konci smlouvy z pražské Sparty. Reprezentant do devatenácti let se bude připravovat po boku Richarda Ludhy a Luďka Němečka v brankářské trojici.

Teplický tým po sezoně opustili Štěpán Chaloupek (přestup do Slavie Praha), Daniel Fila a Petr Hronek (návrat z hostování do Slavie), Tomáš Grigar (konec smlouvy).

Z hostování ve Vlašimi se naopak vrátil Tadeáš Vachoušek. V rámci testů se s teplickým týmem zapojí do letní tréninkové dřiny také slovenský útočník Kevin Zsigmond z klubu ŠK 1923 Gabčíkovo, kde v minulé sezoně nasázel 28 branek ve čtvrté nejvyšší soutěži.

Příprava Teplic začíná v pondělí testy na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze, v úterý se hráči poprvé sejdou na Stínadlech.

Úvodní zápas odehrají s Viktorií Žižkov v sobotu 22. června v 10:30 v Dubí - Pozorce.