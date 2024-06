Habanec o ústeckém buňkovišti i šrámu z Brna: Nevedli o mně hezké řeči

Naposledy jste vedl Kuřim v krajském přeboru. Proč jste tak dlouho nebyl vidět?

Osobně si myslím, že na mně je zanechaný velký šrám v rodném městě, ve Zbrojovce Brno. Asi potom o mně nevedli hezké řeči, a proto jsem třeba nedostával angažmá, do kterých bych asi jindy za jistých okolností šel. Tím neříkám, že jsem nějaké nabídky neměl, vždy jsem je zvažoval a budu zvažovat i do budoucna. Ale já potřebuju prostor a potřebuji ho vidět i ve smlouvě.

Kdo se zasloužil o šrám z Brna?

Pan (bývalý) majitel Bartoněk. Asi se k tomu už nebudu vyjadřovat, mám novou výzvu a radši se budu věnovat budoucnosti.

Ústecký majitel Přemysl Kubáň je svéráz. Nevadí vám marketingové skopičiny a vnadná moderátorka?

Už jsem ve věku, kdy mi takové věci nejsou úplně vlastní. Ale zjišťoval jsem si, co znamená dlouhodobý marketing, takže jsem si řekl, že dnešní doba je taková. Tahle cesta je koukatelná, ať je to, jak chce. (úsměv) I špatná reklama je reklama. Na druhou stranu tady nevidím nic úplně špatného. Dokonce jsem se majitele v jeho firmě při podpisu dvouleté smlouvy ptal, jestli nebudu muset skákat nějaký bungee jumping. Smál se a sliboval, že tentokrát ne.

Jaký na vás udělal dojem?

Hrozně mě překvapil v několika věcech. Třeba v tom, co náš ročník moc nepobírá – že rozhovor vydává, když hraje automaty. Nebo že mě znal. Nevěděl jsem, o co jde. On říkal, že pochází ze Šumice u Uherského Hradiště a že chodil na Slovácko, když jsem tam trénoval. Má i druhou tvář, která je o byznysu. Když jsem viděl, jak pracuje, to jsem měl úplně otevřenou pusu. Tady sranda přestává být, tam se opravdu už vydělávají peníze.

Fandí devadesátkám, co vy?

I já, ale jen co se týče hudby.

Proč jste si vybral Ústí?

Znám tady víc lidí než jinde, odkud jsem dostal nabídky. Zajímá mě, jak se v Ústí nad Labem pracuje v modernější době. I co se týče toho marketingu. Trošku se ho obávám, ale taky se těším, je to pro mě nová věc. Ústí chce vrátit do profesionálních soutěží, to je výzva. A mám i soukromé důvody pro návrat.

Jaké?

Moje přítelkyně je ze sousedních Teplic, kde jsem působil, moje dvě dcery také. A letos v září a listopadu budou rodit. Děda už jsem, mám dvouapůlletého vnoučka.

Ústečtí fotbalisté dávají hobla kouči Svatopluku Habancovi.

Vzal jste nabídku hned?

Sledoval jsem, co se děje v ústeckých vodách po našem obrovském úspěchu, postupu do ligy. Pak to už nebylo uchopitelné z hlediska financí. Letos myslím, že to uchopitelné bylo, ale všechno bylo narychlo. Majitel koupil klub loni 15. června, měl pramalý čas dát sportovní stránku dohromady. Mně oslovil Venca Kožíšek (výkonný ředitel klubu) před dvěma týdny a okamžitě jsme začali fungovat.

Je to srdeční angažmá?

Je zvláštní, že se po takové době vracím do klubu, kde jsem působil. Ambice jsou na mě abnormálně rychlé a velké, ale těším se. Pevně doufám, že to zvládneme. A budeme se pohybovat tam, kam Ústí patří stadionem, městem i tradicí, která byla přerušená. Věřím, že tým vrátíme minimálně do druhé ligy.

Co jste měl na starost v Kuřimi, s níž jste slavil postup do divize?

Působil jsem tam tři roky jako šéftrenér klubu a trenér áčka. Podařilo se nám za nějaký čas postoupit do žákovské ligy, v dorostu i chlapech do divize. Když to řeknu trošku nadneseně, to je můj obrázek: když mi někdo dá dlouhodobější prostor, úspěch se projeví. Ať to bylo v Teplicích, Ústí, na Slovácku. Nešlo to ráz na ráz. Jakmile budu mít jen krátký čas, úspěch není. Jako ve Zbrojovce Brno a Třinci.

Ale Ústí chce postup hned.

Uznávám, že je to krátkodobý cíl. A budu se ho snažit splnit. Tady chtějí postup hned, nejen po mně, ale po týmu, klubu. Když se to nepovede, myslím, že střílet se nebude. Důležité je, aby se povedlo něco, co má budoucnost a nebude to krátkodobá epizoda majitele a nás činovníků. I díky pravomocím jsem na to kývl, protože co se týče kádru a rozhodování o posilách, budu mít poslední slovo.

Jaký bude váš tým?

Nastane hodně změn, ať ven, nebo dovnitř kádru. Jádro chceme skládat od zadku, tedy od obranné fáze, od brankáře, od toho se odrazíme. Mezi tyče přichází teplická legenda Tomáš Grigar. Kádr by měl být mezi špičkou, aby měl herní kvalitu.

Zůstanou exligisté Červenka, Kučera, Hyčka, Mareš či Černý?

Momentálně bych o jménech nemluvil, potřebuji si srovnat hráčskou mapu. Abych věděl, kdo kde hraje, aby posty byly zdvojené, ale ne ztrojené, a naopak, aby na nějaké pozici nikdo nebyl.

Svatopluk Habanec 54 let, rodák z Brna. Bývalý fotbalista Teplic či Chomutova dovedl v létě 2010 Ústí nad Labem k postupu do nejvyšší soutěže, tým hrál v teplickém azylu, hned sestoupil a pak zase slavil postup. Kvůli nevyhovujícímu stadionu však do první ligy už podruhé nešel. Habanec v lize odkoučoval v Ústí, Slovácku a Brně 179 zápasů, získal v nich 205 bodů, což je téměř čtyřicetiprocentní úspěšnost.

Jaký bude váš realizační tým?

Pepa Šišjak, který dojel v Ústí sezonu, bude u mě jako asistent, v béčku hlavní kouč. Na něj budu mít velké nároky, co se týká celkového pojetí fotbalu. Externě budeme mít kondičního trenéra, k dispozici budou masér i kustod. Sportovní manažer Lukáš Zoubele mi bude k ruce s řešením přestupových situací, bude moje pravá ruka. Nad námi je výkonný šéf Venca Kožíšek, pak už jen majitel, to se bavíme o financích. Jsou funkce jako trenér gólmanů, které můžou být zdvojené, při eventuálním posunu do druhé ligy by měl být trenér brankářů na plný úvazek.

Co jste říkal na výkony Ústí?

Viděl jsem asi poslední tři zápasy, Pepa Šišjak přinesl minimálně fotbalovost, to se mi líbí. Jsou tady šikovní hráči, kteří mají nějaké věci, co se dají použít. Ale jak budeme hrát a co budeme hrát, to si teprve nastavíme. Jak mám rád slovo od srdce, tak v prvním ročníku bych rád, aby to opravdu vždycky směřovalo k výsledku.

Jak vnímáte celkově stav sportu v Ústí? Fotbal ani hokej nejsou v profesionálních soutěžích.

Momentálně vnímám z Ústí ze sportů nejvíc basket a volejbal. Pana Přikryla (šéf volejbalu) mám v oblíbených na Facebooku, ten fungoval vždycky. To jsou stožáry sportu v Ústí. Pevně doufám, že my se k nim alespoň přiblížíme minimálně druhou ligou. Hokej musím říct, že jsem nesledoval.

Za vás se hráči ještě převlékali v buňkovišti, jak se vám líbí zrekonstruovaný Městský stadion s novou tribunou?

Jako host jsem ji zažil s Třincem v době covidové, jinak ne. Pak asi dvakrát třikrát jako divák. Byl jsem strašně překvapený, jaké zázemí fotbalový klub má.

Slušně zaplněná tribuna Městského stadionu sleduje zápas Viagemu Ústí s Teplicemi B.

Ale vy jste i bez kabin a se starou dřevěnou tribunou slavili v létě 2010 postup do první ligy.

Spousta darebáků, co jsem měl v mančaftu, přemýšlela, jak starou dřevěnou tribunu zapálí, aby se něco dělo. Buňkoviště je kapitola sama o sobě. Na druhou stranu, co se tu sportovně v tu dobu dokázalo, byl základ pro stadion. Stojí hlavně díky naší pětiletce.

Co pro vás znamenalo Ústí?

Myslím si, že to byl odrazový můstek, abych mohl být v plnohodnotném ligovém klubu, čímž nechci urazit naši ústeckou historii. V Ústí jsem do ligy aspoň nakoukl a posunul se. Na Slovácku se to povedlo, čtyři roky tam byly nezapomenutelné.

Jste zpět po 12 letech, jak jste se změnil jako kouč a člověk?

Trošku jsem zmoudřel, co se týká nedůvěry k lidem a takového kamarádíčkování. Musím říct bohužel. Dříve jsem býval svolný ke všemu a každého jsem si připustil k tělu. To mě trochu změnilo.