Poháry, náš další sen. Jednou v Teplicích budou, věří šéf klubu Řepka

Byli byste na evropské poháry připraveni už letos, kdyby se vám podařilo postoupit?

Určitě není tragédie, že jsme se tam nedostali. Když to vezmu z pohledu celkového hodnocení, vždy má někdo nějaký sen, pak je nějaká realita a jde vlastně o to, kdy budete připravený. Já si myslím, že na věci, jako jsou evropské poháry, člověk nebude nikdy připravený. Ty prostě přijdou a musíte se s tím popasovat. Ale jsem hrozně rád za to, jakým vývojem mužstvo prošlo, a není rozhodující, že jsme se do Evropy ještě letos nedostali.

8. místo obsadily Teplice v letošním ligovém ročníku

V současném ligovém systému je docela slušná šance bojovat o Evropu pravidelně.

Nahrává tomu model soutěže, že vlastně prvních deset týmů hraje o evropské poháry, což je skvělé. Je jasné, že je tady silná trojka a pak velmi ambiciózní týmy jako Baník, Mladá Boleslav, teď možná i Liberec. Ale já věřím tomu, že také Teplice do toho můžou promluvit a možná jednou za nějaká léta se tam dostat. Je pravda, že i klub na to musí být připravený, nejen po sportovní stránce, musí být i infrastruktura. A my jsme zatím asi na začátku cesty, co jsme si vytyčili. Půjdeme krok za krokem. Jsem hrozně rád za minulou sezonu, protože jsme klub nastartovali. A teď by to chtělo jen dál přidávat cihličky a mít stále větší a větší úspěch.

V letošní sezoně jste se konečně vyhnuli skupině o udržení. Co vás nejvíc těší?

Že kluci udělali obrovský pokrok po všech stránkách, jak sportovně, tak charakterově. V tomto směru jsme spokojení a už vyhlížíme novou sezonu a budeme se na ni těšit. Je jasné, že musíme tým dát zase dohromady, tak abychom sezonu zase začali dobře, aby byla skvělá stejně jako tato. Abychom už jenom přidávali.

Tepličtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Daniel Fila (vpravo).

Jenže vás opouštějí opory jako Daniel Fila či Štěpán Chaloupek, oba jdou do Slavie.

Odcházejí opravdu nejklíčovější kameny základní sestavy. Musíme jim popřát všechno nejlepší. Zase se posouvají do většího klubu, myslím, že tohle může být naše role. Dát takovým hráčům šanci a prostor, aby se rozvinuli, a pak je zase posunout dál. A mít vlastně z toho radost, že kluci nějak stoupají v kariéře. Tohle teď může být takové naše strategické zaměření.

Jak se kádr promění?

Určitě se musí posílit. Vidíme, že zranění a žlutých karet v průběhu sezony je poměrně hodně. Takže nechci říkat, že máme mít široký kádr, ale určitě širší se jednoznačně vyplatí. A teď je to jak na sportovním úseku, tak na vedení klubu, abychom společně našli vhodné typy pro náš tým. A zase ho nějakým způsobem posunout dál. Je ovšem možné, že kvůli ztrátám Chaloupka a Fily se zase dostaneme do nějakého bodu, který nebude ten, v jakém jsme sezonu končili. A že zase budeme muset pracovat na tom, aby tým získal zkušenosti a posunul se do dalšího stupně.

Majitele v poslední době změnily Slavia a Liberec, jak jste na tom vy? Taky jste avizovali zájem o teplický klub.

Jednání stále probíhají. Je samozřejmé, že Teplice jsou klub, který vlastní poměrně širokou infrastrukturu. Jak areál Na Stínadlech, tak samotný hlavní stadion. A opravdu není jednoduché se dohodnout hned z hodiny na hodinu s potenciálním novým majitelem. Takže pořád debatujeme velmi konkrétně. Neříkám, že to bude v rámci nějakých měsíců, ale věřím, že jednání se dotáhnou.