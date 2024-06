Majitel neodpověděl, Kladrubský se ptá přes média: Co bude s Dynamem dál?

Požádal trenérského kolegu Jiřího Lercha, jestli by mohl mezi novináře na tiskovkou konferenci po remíze 1:1 v Táboře místo něj.

České Budějovice se právě zachránily mezi elitou. Asistent trenéra Jiří Kladrubský si otočil kšiltovku dozadu a začal od srdce vyprávět.

Baráž jste zvládli jen tak tak. Co bude s Dynamem dál?

Nevím. Fakt nevím. Nejen já se na to ptám majitele pořád. Osm lidí končí, za čtrnáct dnů začínáme přípravu a nemáme hráče. Majitel Koubek v kabině byl, otázky na něj padaly, on neodpověděl. A tak se ptám skrz vás, novináře. Mně totiž na klubu záleží.

Máte zaplacené výplaty?

Ne. Dnes je 2. června a nemáme. Klidně to řeknu. Mně je jedno, jestli mě vyhodí. Mně záleží na klubu. Hráči za Dynamo dýchali. A my jako tým máme právo se ptát, co bude dál. Před dvěma týdny byl v kabině, ptali jsme se ho. Řekl, že přijde s odpověďmi. Nepřišel.

Sám byste chtěl pokračovat?

Jasně. Baví mě to. Každodenní práce s týmem mě naplňuje. Sice nemám licenci, ale mohu jako asistent ovlivňovat to, co se stane na hřišti. Takovému příběhu, že se zachráníme, jsem věřil už od ledna. Ale i kvůli tomu, co se děje v klubu, jsem zestárl tak o deset let.

Musa Alli z Českých Budějovic si vede míč.

Co jste řekli hráčům po posledním zápase v kabině?

Poděkovali jsme jim za přístup a za výkony. Nebylo to jednoduché. Neřešíme jen fotbal, to je to nejhorší. Na některých byly ty problémy vidět víc, na některých méně. Ale hodně třeba na Allim. Ale i mě to štve. Mám dvě děti, manželku a ta mi říká: „Proč tam chodíš, když nedostáváš peníze?“

Ve druhé půli odvety byla psychická únava hodně znát.

Stoprocentně. Ale všichni táhli za jeden provaz. Ti co hráli, i ti co nehráli. Toho si vážím. Přes všechny potíže jsme to zvládli. Od ledna jsem říkal, že to zachráníme. Povedlo se. Zachránila to jen kabina, nikdo jiný. Osm kluků jde jinam, někteří už mají podepsáno, ale stejně makali za Dynamo. Toho si vážím. Měli jsme neuvěřitelně charakterově zdravé mužstvo.

Táborsko vás v baráži hodně potrápilo, že?

Bylo to těžké, hodně těžké. Věřil jsem, že baráž zvládneme lépe. Ale před Táborskem musím smeknout. Už doma nás potrápilo, hráli dobře, byli nepříjemní. Doma jsou silní a měli jsme to složité.